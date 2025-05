"Stefano e Neera": storia di una coppia ateniese di 2400 anni, la presentazione alla biblioteca di Arona

Sabato 10 maggio, alle ore 11, la Biblioteca civica "sen.avv.Carlo Torelli ospiterà Paolo Autino, ex docente di Latino e Greco presso il Liceo classico di Biella ed è autore di saggi storici, romanzi, articoli su riviste. Su Facebook e WordPress cura la rubrica di storia e antropologia antica “Greci e Romani antichi: uomini e donne del passato”.

La presentazione ad Arona

L’autore presenterà il suo ultimo libro: “Stefano e Neera”, l’opera è un saggio storico, ma è anche un romanzo, perché ha un impianto prevalentemente narrativo e perché la vicenda narrata è, per molti versi, è veramente romanzesca.

Argomento del libro sono le vicissitudini famigliari di Stefano e Neera, una coppia vissuta ad Atene nel IV secolo a.C. Lui era uno spregiudicato sicofante, che poi divenne un politico, lei una cortigiana, che per molti anni fu schiava, sfruttata dalla sua avida padrona Nicarete, ma infine riuscì a ottenere la libertà; incontrato Stefano, abbandonò il mestiere per mettere su famiglia e diventare una donna rispettabile.

Le vicende della coppia furono assai travagliate, anche per le traversie sentimentali della figlia Fanò, due volte sposata ed entrambe le volte divorziata; la loro vita privata, inoltre, si intersecò drammaticamente con le lotte politiche che divampavano ad Atene. Il libro offre uno spaccato della società ateniese del IV secolo a.C., illuminandone le strutture, le istituzioni, i valori, e soprattutto il modo di vivere, di pensare e di amare degli uomini e delle donne di 2400 anni fa. In tutta la storia della Grecia classica vi è un unico caso in cui possiamo conoscere in maniera puntuale, per un periodo alquanto lungo, la vita privata, le avventure e le vicissitudini famigliari di un uomo e di una donna che avevano un legame stabile e una famiglia da mantenere: si tratta di Stefano e Neera, una coppia vissuta ad Atene nel IV secolo a.C. Il libro, pertanto, non è rivolto solo agli specialisti, ma anche al vasto pubblico, anche a chi non conosce la storia greca.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: "È sempre un piacere ospitare eventi che ci fanno viaggiare nel tempo, soprattutto quando lo fanno con la leggerezza e l’intensità di una bella storia. Le vicende raccontate neI libro di Paolo Autino benché datate secoli, in fondo, parlano anche a noi, oggi. Un’occasione per scoprire qualcosa in più sul passato, ma anche per riflettere su sentimenti, relazioni e scelte che attraversano i secoli.”

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e rivolti a tutti gli interessati.