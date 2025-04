Spettacolo teatrale a Castelletto Ticino dal titolo "44"

Per celebrare l'importante ricorrenza degli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo (1945-2025), il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha organizzato uno spettacolo teatrale con ingresso gratuito dal titolo "44".

I dettagli

Lo spettacolo, a cura della compagnia "Oplà teatro" di Tradate, affronta i temi della Resistenza da un punto di vista un po' diverso dal solito: non si sofferma infatti su un episodio specifico della Resistenza, ma attinge da storie e fonti diverse (articoli di giornale, autori come Fenoglio, diari di partigiani, resoconti storici di battaglie...), perché il fenomeno della Resistenza è stato un movimento collettivo e non individuale, ha saputo riunire persone di credo e provenienze diverse.

Al centro della vicenda narrata ci sono le vite di giovani comuni con progetti di vita semplici - l’amore, il lavoro, la comunità - che si sono ritrovati ad imbracciare il fucile e vivere la Storia, quella che noi oggi ricordiamo con la S maiuscola.

Elvio è un giovane ragazzo che nell’ottobre del ‘44 fa una scelta: entrare a far parte del movimento partigiano. Insieme a lui anche la sua giovane compagna Maria entra nel movimento ed insieme i due affrontano gli entusiasmi e le difficoltà di una vita da partigiano, e le responsabilità che una scelta del genere comporta. Ogni azione che l’uomo compie implica una scelta, ed Elvio e Maria dovranno accettare le conseguenze delle loro.

Al centro di questo spettacolo ci sono le persone, con i loro sentimenti, le loro difficoltà, speranze, gioie e paure.

Partigiani ritratti non come eroi soprannaturali, ma come persone comuni che hanno fatto scelte ben precise, di parte.

Lo spettacolo contiene l’aspirazione di universalizzare un momento storico italiano ed europeo, ponendo al centro le vite delle persone, per riconoscere e riconoscersi membri dello stesso consorzio umano.

Il 26 aprile alle ore 21.00, presso la sala polivalente "A. Calletti" di Castelletto Sopra Ticino, Fabrizio Cadonà, Arianna Rolandi e Carlo Tognola daranno vita per 45 minuti a questo spettacolo, per ricordare l'eroismo di tanta gente comune, che ha combattuto per la loro e la nostra libertà.