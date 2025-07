Sonata Organi, appuntamenti "Oltre il festival"

Due gli eventi

Contenuti per gli appassionati di musica

Il weekend tra 25 e 27 luglio sarà ricco di appuntamenti e di contenuti. La musica sarà affiancata dalla musicologia e dalla biblistica in due eventi che ci auguriamo potranno soddisfare tutti i palati.

Gli appuntamenti

Venerdì 25 luglio presso la chiesa dei Santi Martiri (o di San Graziano) in centro ad Arona si terrà alle ore 21 il secondo dei tre appuntamenti di "Oltre il Festival", manifestazione che si pone in continuità con il festival organistico anche sul tema dell'Inferno dantesco e che unisce in un'ottica di multidisciplinarietà e di contaminazione artistica apre le porte a luoghi solitamente chiusi al pubblico di Arona.

Nello specifico questa sera sarà presentata una conferenza "a quattro mani" sul tema dell'Inferno, trattato dal punto di vista della sua ispirazione e trattazione dal punto di vista musicale e musicologico e nella seconda parte invece dal punto di vista teolocico/biblistico esaminando il tema dell'Inferno nelle Sacre Scritture.

Marino Mora, musicologo, musicista e docente presso l'Istituto a indirizzo musicale Giovanni XXIII di Arona con una carriera che lo ha visto collaborare con realtà internazionali quali La Scala di Milano, ci guiderà in un percorso di ascolto e di conversazione sulla musica legata al tema dell'Inferno e della Divina Commedia

Don Francesco Bargellini, biblista e docente, ci parlerà invece di come il tema dell'Inferno sia presente e sia affrontato nelle Sacre Scritture.

Domenica 27 luglio presso la chiesa parrocchiale di Ghevio prenderà il via con un concerto alle ore 21.00 dell'organista sassarese Ugo Spanu la nuova stagione degli Itinerari organistici sul territorio della provincia di Novara, che quest'anno proseguirà fino al 28 settembre con un percorso volto alla valorizzazione e alla conoscenza degli organi storici sparsi nei piccoli centri del novarese.

Ugo Spanu si è diplomato brillantemente in Organo, in Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari ed in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “F.Morlacchi” di Perugia. Ha poi approfondito lo studio della composizione a Roma, con il M° Luciano Pelosi.

Dall’età di quindici anni svolge attività concertistica come organista in Italia ed all’estero. Si è esibito per prestigiosi festival e diverse istituzioni nazionali ed internazionali in Germania, Svizzera, Spagna, Polonia, Francia, Norvegia, Regno Unito e U.S.A.

Ha al suo attivo l’esecuzione integrale delle opere organistiche di diversi autori. Ha registrato per la R.A.I diverse opere e varie trascrizioni per organo.

Nel 1999, a seguito della vincita del concorso nazionale a cattedre, per esami e titoli, è stato nominato titolare della cattedra di Organo e Canto Gregoriano presso il Conservatorio di Sassari.