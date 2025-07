Premiate le migliori foto naturalistiche da Oleggio Castello e dintorni

Iniziativa

Una cerimonia solenne per consegnare un riconoscimento ai vincitori della prima edizione della rassegna

Premiati nei giorni scorsi i vincitori del concorso fotografico "Natura viva del territorio", promosso dal Comune di Oleggio Castello.

Un premio per gli scatti naturalistici

Un successo la prima edizione della Maratona Fotografica “Natura Viva del Territorio”, promossa dal Comune di Oleggio Castello e dal Foto Club Arona. La cerimonia di premiazione dell’iniziativa, con fotografie scattate nel territorio di Oleggio Castello e nei comuni limitrofi di Paruzzaro, Dormelletto, Gattico-Veruno, Comignago e Arona, dopo il periodo di partecipazione gratuita e aperta a tutti (dal 31 maggio al 2 giugno), si è svolta sabato mattina 28 giugno presso la sala consiliare di Oleggio Castello.

70 scatti per 28 iscritti

Dopo il saluto della presidente Chiara Perono e del sindaco Marco Cairo, la parola è passata ai giurati Marco Ferrari del Fotoclub Arona e al fotografo Paolo Sacchi, che hanno illustrato lo spirito dell’iniziativa e le immagini partecipanti, circa 70 scatti inviati da 28 iscritti. Il concorso si è articolato in due categorie, Under 18 e Over 18, con un’ulteriore sezione dedicata alle menzioni della giuria.

I nomi dei premiati

Nella categoria Under 18 è risultata vincitrice Stella Boschetto, seguita da Franco Gambarini e ancora da Stella Boschetto al terzo posto. Per gli Over 18 il primo premio è andato a Chiara Miglio, seguita da Nicoletta Bazzi e Daniela Enza Coviello; a completare il podio Antonella Gueli, Giorgio Terazzi e Nicolas Cannizzo. Tre le menzioni speciali assegnate dalla giuria: a Sabina Barbaglini, Stefania Sacchi e ad Emanuele Sandon, per uno scatto in cui si apprezza il mimetismo tra l’animale e lo sfondo. Il sindaco Cairo ha voluto ricordare il lavoro che Sandon svolge da anni sul territorio, documentando eventi e iniziative.