Oltre 250 visitatori per la mostra collettiva di Arte ad Arona

Tempo di bilanci per la mostra collettiva dell'associazione Arte ad Arona, terminata lo scorso fine settimana.

Arte ad Arona: bilancio positivo per la mostra collettiva

Domenica 16 marzo si è chiusa la collettiva di primavera di ArteadArona dedicata alla bella stagione in arrivo e "all' altra metà del cielo". "Come già in precedenti edizioni - scrivono dall'associazione culturale - abbiamo chiesto ai visitatori di votare le (3) opere preferite tra la

settantina proposte da una ventina di soci".

Oltre 250 visitatori registrati in 8 giorni

Negli 8 giorni dì apertura 250 sono state le schede riconsegnate e le opere più apprezzate sono state quelle dì Lovetti (36 voti),

Pollato (33) e Pierozzi (31). Ma anche i soci Pavia e Ticozzi hanno ottenuto molti consensi. Notevole successo di pubblico hanno riscontrato anche gli eventi che hanno costellato l'esposizione, in particolare la presentazione del Catalogo di Arte Moderna e della neonata casa editrice Seed.

(foto di Emanuele Sandon)