Oggi Arona si anima con il festival Aronics

Oggi, domenica 26 aprile, torna il festival Aronics, che animerà l’atmosfera del lungolago.

Arriva Aronics

Arona è pronta a colorarsi e a riempirsi di fantasia con la nuova edizione della rassegna “Aronics”, in programma per domenica 26 aprile. L’evento, giunto alla seconda edizione, è organizzato da Ethos Arts ed Ethos Music Academy. Gli stand prenderanno posizione dalla mattina alle 10 fino alle 20 su lungolago Caduti di Nassiriya.

Stand, bancarelle e mostra mercato

Saranno presenti le bancarelle della mostra mercato, gli stand delle associazioni legate al mondo dei giochi di ruolo (con diversi gruppi di volontari) e del cosplay (a cura di Multiverso Cosplay Italia). Parallelamente, all’ultimo piano dell’hotel Atlantic, sull’altro lato della strada, saranno proposti incontri tematici e panel. Saranno presenti autori e case editrici.

L’ingresso alla manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione, sarà totalmente gratuito.

Una bella iniziativa sviluppata con Amico Disabile

In occasione dell’evento di oggi inoltre, i volontari dell’associazione Amico Disabile proporranno un’esperienza immersiva e partecipativa dedicata alla sensibilizzazione sui temi della disabilità e dell’accessibilità, attraverso due attività aperte al pubblico: City4All (realtà virtuale) e Percorso Esperienziale (simulazione pratica).

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Amico Disabile ODV, Agenda della Disabilità e CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.