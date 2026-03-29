Nuove postazioni multimediali all’Archeomuseo di Arona

Debuttano in questo fine settimana le nuove postazioni multimediali allestite all’Archeomuseo Khaled al-Asaad. L’intervento rientra nel progetto di valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale.

Presentate le postazioni multimediali all’Archeomuseo

Un ponte tra passato e futuro prende forma all’Archeomuseo Khaled al-Asaad di Arona. Nell’ambito del progetto “Le palafitte UNESCO. Sviluppo di progetti comuni per la promozione e valorizzazione dei siti italiani”, promosso e finanziato dal Ministero del Turismo, il Comune di Arona ha presentato ieri, sabato 28, le nuove postazioni multimediali del museo civico, e lo farà anche oggi, domenica 29 marzo.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono presenti siti Unesco, che ha visto la coprogettazione tra otto Comuni italiani in cinque diverse regioni: Desenzano, Arona, Arquà Petrarca, Fiavè, Ledro, Lonato, Monzambano e Polcenigo.

Un’opportunità immersiva e coinvolgente per i visitatori

“Un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio archeologico – scrivono dal Comune – che si arricchisce di strumenti innovativi capaci di offrire al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente. Le nuove tecnologie permettono ai visitatori di esplorare il passato in modo dinamico, attraverso contenuti digitali, installazioni interattive e realtà virtuale”.

La particolarità delle nuove postazioni

Il nuovo allestimento introduce diverse postazioni multimediali distribuite lungo il percorso espositivo, tutte bilingue (italiano e inglese) e progettate per garantire accessibilità e facilità di fruizione. Tra le principali innovazioni:

– una mappa interattiva touch che consente di esplorare oltre 60 reperti del museo

seguendo percorsi geografici o cronologici;

– un percorso ludico-interattivo con personaggi illustrati appartenenti alle diverse epoche,

che guidano il visitatore alla scoperta dei reperti;

– contenuti video e ricostruzioni dedicate ai siti palafitticoli dell’arco alpino, con materiali

condivisi tra i partner del progetto;

– installazioni audio e video immersive che raccontano momenti significativi della storia

locale, dall’età del Ferro all’età romana.

Un elemento di forte richiamo è la nuova sala esperienziale, dove i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva grazie all’utilizzo di visori Oculus per la visione del filmato “Antiche tracce. La vita in palafitta”, oltre a una videowall che propone contenuti audiovisivi di grande impatto.

Gusmeroli: “Così coniughiamo innovazione e identità”

Il sindaco di Arona e onorevole Alberto Gusmeroli commenta così la notizia: “Con questo intervento Arona compie un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale, coniugando identità e innovazione. L’Archeomuseo diventa sempre più un luogo vivo, capace di parlare a tutte le generazioni e di attrarre visitatori attraverso strumenti moderni e coinvolgenti, in linea con una visione di sviluppo turistico di qualità”.

L’assessore alla Conservazione e valorizzazione dei beni storici della città e Innovazione tecnologica Davide Casazza aggiunge: “Abbiamo voluto integrare contenuti scientifici rigorosi con tecnologie immersive e interattive, per rendere l’esperienza museale più accessibile e stimolante. Le nuove installazioni, e in particolare l’utilizzo della realtà virtuale con gli Oculus, rappresentano un modello innovativo di fruizione culturale che valorizza il nostro patrimonio in chiave contemporanea”.

Oggi una giornata dedicata ai più piccoli

Il pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, sarà dedicato ai bambini, con attività pensate per avvicinare anche i più giovani al mondo dell’archeologia attraverso il gioco e la tecnologia:

Ore 15.30 – Il mio amico preistorico (per bambini 4-6 anni)

Ore 17.00 – Il villaggio preistorico pop up (dai 7 anni in su)

I partecipanti potranno sperimentare le postazioni multimediali e prendere parte a laboratori creativi e interattivi.