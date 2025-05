Nuova edizione del Festival Teatro sull’Acqua: dal 30 agosto al 7 settembre ad Arona

Il Festival Teatro sull’Acqua compie 15 anni e festeggia con un programma sempre più ricco di spettacoli dal vivo e incontri con gli autori, nuovi luoghi che diventano teatro, artisti provenienti da tre Continenti e temi urgenti sui quali vogliamo interrogarci e coinvolgere il pubblico, rinnovando il nostro impegno civile e culturale.

I dettagli

“L’orgoglio di presentare questa edizione del Festival Teatro sull’Acqua racchiude la forte emozione di continuare una storia iniziata 15 anni fa – spiega il presidente di Act, Luca Petruzzelli – e nello stesso tempo di constatare come questo Festival sia cresciuto in identità e capacità di proporre forti argomenti sociali e culturali e di attrarre artisti di rilevanza internazionale. Parliamo, sia in teatro sia con gli autori, di Russia, Palestina e Africa, omosessualità, amore al tempo dei social, relazioni tra nonni, padri e figli, follia”.

Portiamo storie provenienti da tutto il Mondo ma raccontiamo anche storie che partono da questo territorio e sono state capaci di attraversarlo, il Mondo. Ci soffermiamo sulle piccole narrazioni che sono ormai parte di una cultura popolare vivace e patrimonio comune.

Guardiamo il territorio in cui viviamo e coinvolgiamo sempre più persone per far crescere la nostra Città Teatro.

“Grazie alla nostra direttrice artistica, Dacia Maraini, che da 15 anni sostiene con la sua amicizia e la sua straordinaria competenza il nostro progetto. Quindici anni fa Dacia è stata promotrice del Festival e ha creduto nella scommessa di trasformare l’acqua del nostro Lago Maggiore in palcoscenico, di essere unici in Italia e innovativi. Sono nate parole nuove che hanno rivoluzionato il vocabolario teatrale. Arona, con il Festival, negli anni, si è ritagliata uno spazio di rilievo nello scenario culturale nazionale e internazionale e ha consolidato la sua forza identitaria e attrattiva”.

Ospiti e dettagli qui.