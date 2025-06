Nella nuova puntata Vergante Bona alla scoperta della via del formaggio

Nuova puntata del progetto Vergante Bona, promosso dagli aronesi Rodolfo Gusmeroli e Andrea Lazzari. Questa volta si parte alla scoperta della via del formaggio, tra Valle Antigorio e Val Formazza.

Un nuovo viaggio con Vergante Bona

Dopo aver esplorato grotte, laghi e misteri nascosti tra Novarese e Verbano-Cusio-Ossola, Vergante Bona, l’esploratore interpretato da Rodolfo Gusmeroli, torna a calcare i sentieri dell’Alto Piemonte. In questa nuova puntata della docuserie "Vergante Bona alla scoperta!",

l’ottava della stagione, ci si incammina lungo la "via del formaggio". La troupe di Chaawpi, brand della casa di produzione Waamoz, intraprende quindi un viaggio sensoriale e narrativo che attraversa valli e cantine per raccontare una delle tradizioni più autentiche del territorio. Un’indagine gustosissima che vede protagonista la produzione casearia.

Dal cuore della Valle Antigorio, dove le tome d’alpeggio raccontano storie di stagioni lente e mani esperte, fino alla Val Formazza, patria del leggendario Bettelmatt, uno dei formaggi più pregiati d’Europa, la puntata si fa diario di un sapere antico. Non manca una tappa nel Novarese, con il suo celebre Gorgonzola, così come diventa imprescindibile un passaggio ad Arona con la visita alla storica famiglia Guffanti, affinatori da cinque generazioni. "Si tende a dare per scontato ciò che abbiamo nel piatto, lo dice anche Vergante Bona nell'episodio - racconta Rodolfo Gusmeroli, volto e voce dell’esploratore sempre in bilico tra ironia e meraviglia -. Con questa puntata andiamo alla scoperta delle lavorazioni del formaggio nella sua forma più genuina, in barba alle microplastiche e alle date di scadenza industriali".

Un ambiente ricco di storie e leggende

Un racconto che unisce paesaggio, cultura materiale e antropologia, grazie anche alla regia di Andrea Lazzari: "Girare all'interno di cantine e raffinerie di formaggi ci ha concesso una tregua dall'estenuante caldo estivo, oltre ad averci permesso di conoscere le antichissime origini del formaggio e della sua genesi del tutto casuale. Una vera e propria scoperta fortuita, condita di storie e leggende fantastiche che hanno aumentato il mio rispetto per questa pietanza". Tra casari centenari, latte appena munto, alpeggi raggiungibili solo a piedi e racconti che profumano di leggende montane, la nuova puntata invita a rallentare, ascoltare e (ri)scoprire un patrimonio spesso nascosto dietro un banco frigo.

Una docuserie originale

"Vergante Bona alla scoperta!" è una docuserie capace di unire intrattenimento, cultura e una buona dose di mistero, accendendo i riflettori su un patrimonio leggendario unico nel suo genere, tutto da riscoprire. Prodotta da Chaawpi, brand della casa di produzione Waamoz, è visionabile su YouTube al seguente link: www.youtube.com/@Chaawpi. Tutti gli aggiornamenti sugli episodi usciti e in uscita sono segnalati sulle pagine social del brand, mentre per altre informazioni si rimanda al sito chaawpi.eu.

Due professionisti del territorio

Da vero amante dell’umanità nelle sue sfaccettature più peculiari, Rodolfo Gusmeroli, classe 1997, ha scritto e diretto numerosi cortometraggi in cui gli aspetti grotteschi, estremi e caricaturali dei suoi personaggi si fondono in un connubio pulp di elementi scenici. Sul finire del suo percorso di studi presso la Roma Film Academy realizza Sturling, un cortometraggio incentrato sul tramonto di carriera di Domino Sturling, ritenuto il più grande villain di tutti i tempi. Presentato all’Austin International Film Festival, l’opera ha ottenuto 13 selezioni e 8 vittorie a livello nazionale e internazionale. La sua produzione videografica e cinematografica si estende ben oltre il grande schermo, includendo numerosi videoclip e contenuti pubblicitari, oltre a un’ampia gamma di progetti autoriali destinati a festival, web e ai canali personali dell’autore.

Andrea Lazzari è un regista, documentarista ed editor video, nato a Cirié (TO). Dopo la laurea in Nuove Tecnologie dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano nel 2017, con una tesi sulle nuove frontiere del documentario nell’era digitale, nel 2018 frequenta il Master in Sceneggiatura e Produzione presso l’Istituto Mohole di Milano, ottenendo successivamente la certificazione Avid Certified User. La sua produzione, incentrata principalmente sul documentario, unisce uno sguardo autoriale alla dimensione del reale, indagando temi socio-culturali contemporanei, spesso filtrati attraverso racconti e immaginari folcloristici. All’attivo conta cinque documentari, tra cui i pluripremiati "Viva Presidio!" ed "Eporedia - Sangue e succo d'arancia si mischiano ", e il cartone animato “Control is Nothing”. Tra le sue ultime produzioni figurano “The Islay of Whisky”, documentario dedicato al legame tra l’isola scozzese di Islay e il suo celebre distillato, ora in concorso al The Archeology Channel International Film Festival (Oregon, Usa), e “Vergante Bona alla Scoperta!”, docuserie in dieci episodi sulle leggende del territorio del Verbano-Cusio-Ossola attualmente in distribuzione sul canale YouTube di Chaawpi.

WAAMOZ è una casa di produzione multimediale fondata sul Lago Maggiore dai produttori Giovanni Naponiello, Christian “Chryverde” Lorenzi, Andrea Lazzari e Andrea Guarinoni nel 2017. Collettivo artistico dal 2012, oggi WAAMOZ è attiva nella produzione e nell’editoria cinematografica e musicale. Dopo aver fondato nel 2020 lo studio di produzione e registrazione Laate Studio a Milano, in collaborazione con l’artista e produttore DJ Douglas, nel 2024 ha aperto i suoi studi “Casa Waamoz” a Lesa, in provincia di Novara. Nello stesso anno dà vita al brand di produzione cinematografica Chaawpi, insieme all’autore e regista Rodolfo Gusmeroli, e al laboratorio musicale Araadura, con il produttore Filippo Ripamonti. Nel 2024 l’artista Alvaro “Alvaanq” Javier Cecchetti ha assunto la direzione creativa di WAAMOZ. L’attività cinematografica, prevalentemente documentaristica, conta ad oggi 25 premi e nomination internazionali. In ambito musicale, il catalogo di WAAMOZ include numerose produzioni, colonne sonore e collaborazioni internazionali.

Chaawpi è un brand di WAAMOZ fondato nel 2024 da Andrea Lazzari insieme a Rodolfo Gusmeroli, che si occupa di produrre e promuovere verticalmente le opere cinematografiche di quest'ultimo. Andrea Lazzari, co-fondatore di WAAMOZ, è un regista, documentarista e montatore italiano che si occupa della produzione esecutiva per Chaawpi. Lo stile del regista italiano Rodolfo Gusmeroli, invece, è da sempre orientato verso il cinema narrativo, fortemente caratterizzato da tratti caricaturali ed estremi.