Merenda con delitto a Castelletto Ticino

Sabato 14 giugno alle ore 15.00, la Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino si trasforma in un palcoscenico di mistero e divertimento! Unisciti a noi per una fantastica Merenda con delitto, un evento speciale a cura della compagnia teatrale "Oplà" di Tradate.

Appuntamento

Preparati a vivere un’avventura coinvolgente ispirata a Sherlock Holmes, dove i partecipanti, divisi in squadre, potranno mettere alla prova il loro ingegno e le loro capacità investigative. L’evento è pensato per ragazzi dai 10 ai 15 anni e vede la partecipazione di 4 attori professionisti pronti a guidarli in questa emozionante sfida.

Attenzione! La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati: chiamaci al numero 0331962655 interno 9 per riservare il tuo posto. Ricorda, il numero di prenotazioni è chiuso, quindi affrettati!

Al termine dell’avventura, tutti i partecipanti potranno gustare una deliziosa merenda insieme, in un momento di convivialità e divertimento.

Non perdere questa occasione di vivere un pomeriggio all’insegna del mistero e dell’amicizia.