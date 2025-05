Marina Marazza presenta a Castelletto "Il segreto della monaca di Monza"

Con un reading teatrale unico nel suo genere

L'appuntamento

Il prossimo 24 maggio alle ore 18, la talentuosa scrittrice e narratrice Marina Marazza sarà ospite della Biblioteca di Castelletto sopra Ticino per presentare il suo libro "Il segreto della monaca di Monza".

Marina Marazza è conosciuta per la sua capacità di intrecciare storie intense e profonde, offrendo al lettore uno sguardo autentico e coinvolgente sulla complessità umana. La sua opera si distingue per un approccio empatico e una scrittura che sa catturare l’anima dei personaggi, portando il pubblico a riflettere e a emozionarsi.

Il personaggio della Monaca di Monza, protagonista del romanzo, è un’icona manzoniana ricca di ombre e contraddizioni. La Monaca, il cui nome completo era Marianna de Leyva, è una figura storica molto interessante e un po' misteriosa, simbolo di contraddizioni tra vita religiosa e passioni terrene e che Marina Marazza riesce a ridisegnare con sensibilità e profondità.

L'evento, realizzato in collaborazione con la libreria Mondadori Il Dialogo di Borgomanero, non sarà una semplice presentazione: Marina Marazza sorprenderà il pubblico con un*reading teatrale*, una vera e propria performance che trasformerà la narrazione in un coinvolgente spettacolo dal vivo. Questa formula innovativa e affascinante permette di riscoprire un personaggio manzoniano ricco di ombre e misteri, in modo più intenso e emozionante.

L'appuntamento, ad ingresso libero, rappresenta un'occasione unica per immergersi nel mondo di questa figura storica e letteraria, attraverso un approccio originale e coinvolgente che saprà catturare l'attenzione di tutti i presenti. Al termine dell'incontro firmacopie dell'autrice.