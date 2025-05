Maia Gusmeroli presenta "Parlami di Lei" in biblioteca a Castelletto

Sabato 10 maggio alle 18. Modera: Pamela Romanello, docente e giornalista.

Il libro

"LEI aveva resistito tutti quegli anni, rinchiusa in quella stanza, nella sua testa. Maia era cresciuta senza farlo apposta, fiera e fiduciosa, sicura di essere stata fortunata. Aveva una bella famiglia e tanti ricordi felici che negli anni aveva fissato nelle pagine di un diario.

Fu di entrambe il bisogno di affidarsi alle cure di uno specialista, problemi diversi, la stessa causa. Forse era arrivato il tempo di aprirla quella stanza in cui LEI si era rintanata in assoluto silenzio, cercando di non essere vista. Le loro vite hanno respirato insieme, con le mani strette e parole non dette.

Erano storie diverse le loro, eppure in quell’intimità, che si crea quando il dolore è condiviso, i cuori si toccano e non resta altro da fare che dirsi addio per riuscire a guarire per sempre.

Hanno dovuto farlo insieme quest’ultimo viaggio perché a volte guardarsi in uno specchio non basta

per vederci l’anima. La luce esiste solo nel buio. Le urla appartengono al silenzio. La pace a ciascuno di noi".