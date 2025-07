"L'Isola del Tesoro" in scena a Castelletto

Sabato 26

Al parco comunale "G. Sibilia"

Per la rassegna di eventi estivi "Luci d'estate a Castelletto S. Ticino", al via nei prossimi giorni lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie "L'Isola del Tesoro".

L'evento

Sabato 26 luglio alle ore 21.00, il rinnovato parco comunale "G. Sibilia" di Castelletto Sopra Ticino ospiterà uno spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: "L'Isola del Tesoro", a cura di Ditta Gioco Fiaba di Milano, una compagnia professionale di teatro per ragazzi, fondata nel 1993, che si pone quale principale obbiettivo la diffusione della cultura teatrale tra le nuove generazioni.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Ciancia e interpretato da Giovanni Spadaro, Vladimir Todisco Grande e Massimiliano Zanellati, è liberamente tratto dal celebre romanzo di R. L. Stevenson. È rivolto ai bambini dai 5 anni in su e narra le avventure del giovane Jim, protagonista dell’avventura, che affronta con coraggio la sfida dei pirati Long John Silver e Cane Nero e, entrato in possesso della mappa del capitano Flint, si imbarca alla volta della misteriosa isola. Ma il suo viaggio non sarà così semplice… Sull’isola infatti Flint ha lasciato un altro pirata ormai folle a guardia del tesoro e poi trabocchetti, trappole, scheletri e false indicazioni capaci di sviare l’avventuriero più sicuro portandolo a fine certa. E poi la mappa è incompleta! Anche se Silver ha un pappagallo che pare sapere molte cose…

Durante la serata, i partecipanti saranno coinvolti in una fantastica "caccia al tesoro", tra inganni, trabocchetti e personaggi sorprendenti e per rendere l’evento ancora più speciale, sarà presente un carretto gelati per i bambini.

L’evento, ad ingresso libero, rappresenta un’occasione unica per vivere un’avventura tra comicità e mistero, tra colpi di scena e trappole da svelare in un contesto naturale e accogliente.