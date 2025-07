Cultura

L’estate aronese prosegue all’insegna dell’arte e della cultura all’Archeomuseo Khaled al- Asaad di Arona, che sabato 5 luglio ospiterà un evento speciale dedicato a un materiale eterno e universale: l’argilla, protagonista di un’iniziativa che unisce archeologia, didattica e arte contemporanea.

In occasione della mostra diffusa "Giancarlo Sangregorio. 100 anni (1925–2025).

La pietra, il legno, i luoghi", l’Archeomuseo accoglie una selezione di opere in terracotta del celebre scultore del Novecento, Giancarlo Sangregorio, con l’intento di creare un ponte tra passato e presente, tra patrimonio archeologico e linguaggi artistici contemporanei.

Il programma della giornata prevede due momenti aperti e gratuiti per il pubblico:

• Ore 17.00: Archeolaboratorio per bambini dai 6 anni in su: "La magia dell’argilla tra passato e presente", un’attività didattica coinvolgente per scoprire le potenzialità espressive della terra plasmata, usata sin dalla preistoria fino alle creazioni contemporanee.

• Ore 21.00: Conferenza e visita guidata con Simona Gamberoni della Fondazione Sangregorio: "Materia viva. L’argilla secondo Sangregorio". Un racconto per immagini, materiali ed emozioni alla scoperta della poetica dello scultore, seguito da una visita-focus gratuita alle opere in terracotta esposte in museo in dialogo con le collezioni archeologiche.

Un progetto culturale che parla al territorio

Le celebrazioni per il centenario della nascita di Giancarlo Sangregorio si stanno affermando come un modello virtuoso di valorizzazione artistica e territoriale. Lo sottolinea la Presidente della Fondazione Sangregorio, Francesca Marcellini:

“Stiamo ricevendo un grande consenso per le iniziative del centenario. Portare le opere di Sangregorio fuori dagli spazi convenzionali e renderle accessibili attraverso visite e percorsi diffusi si è rivelata una scelta vincente. Siamo felici che Arona entri a far parte di questo percorso culturale condiviso”.

Grande soddisfazione anche dal parte dell'Assessore alla Conservazione e valorizzazione dei beni storici della città, Davide Casazza, che spiega: “Le sculture del ciclo Le Ceramiche per Marinai (1993) si inseriscono nel nostro contesto museale creando un connubio suggestivo tra archeologia e arte contemporanea. Con materiali come ceramica smaltata, terra refrattaria e legno, Sangregorio dà vita a figure che sembrano fondersi al sole, suscitando emozione e riflessione”.

Per la Conservatrice dell’Archeomuseo, Anna Bernardoni, l’evento rappresenta: “Un’occasione preziosa per far dialogare epoche, generazioni e sensibilità diverse. L’argilla, materia che ha attraversato i millenni, continua a raccontarci storie grazie allo sguardo poetico e potente di Sangregorio. Un’opportunità per vivere il museo come spazio dinamico, inclusivo e generativo di bellezza”.

Anche Alessandra Marchesi, Assessore alla Cultura del Comune di Arona, ribadisce il valore di questo progetto: “È un onore per Arona contribuire a una rete culturale così significativa, che unisce luoghi e comunità attraverso l’arte. Le opere di Sangregorio continuano a emozionare e a generare senso nei contesti in cui vengono accolte”.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per informazioni e prenotazioni:

📍 Archeomuseo Khaled al-Asaad – p.zza San Graziano, 36 - Arona (NO) - archeomuseo@comune.arona.no.it