"Le vigne del Mottarone" di Claudio Colombo in biblioteca ad Arona

Cultura

Sabato 5 luglio

Sabato 5 luglio, alle ore 10.30, la biblioteca civica di Arona, in piazza San Graziano, ospiterà la presentazione del volume «Le vigne del Mottarone» di Claudio Colombo. Relatore sarà lo stesso autore, che illustrerà la propria ricerca sulla «Storia della viticoltura tra il Vergante e il Cusio».

I dettagli

All’incontro seguirà una breve degustazione di vini della produzione dei Poderi Colombo. Info: 0322.44625. E-mail: biblioteca@comune.arona.no.it.

Un percorso affascinante alla scoperta, o meglio riscoperta, della viticoltura in un’area un tempo intensamente coltivata, con una netta prevalenza delle vigne. Paese per paese, da Arona a Borgomanero tutt’intorno per il Cusio e il Vergante, il lettore è accompagnato nella storia locale del vino, dalle prime tracce di viticoltura fino all’epoca romana, dal Medioevo all’epoca moderna, confrontando i fasti del passato con i pochi vigneti superstiti. Si giunge così al termine a uno sguardo d’insieme che vuole essere anche uno spunto per un rilancio della viticoltura della zona, in grado di offrire notevoli opportunità di valorizzazione del territorio. L’ultimo capitolo analizza l’esperienza dell’autore nel ripristino di una vigna in un villaggio del Vergante.

IL TERRITORIO

Il libro – che presenta un ricco apparato iconografico – ha come area di riferimento le zone costiere e collinari tra il lago d’Orta e il lago Maggiore. A nord i confini sono determinati dalla piana del Toce, a sud dai primi contrafforti del Mottarone tra Borgomanero e Arona. Un territorio con forti diseguaglianze climatiche e di terreno che influiscono sulla qualità dei vini prodotti.

L’AUTORE

Claudio Colombo. Nato nel 1968 a Domodossola, dopo la maturità classica e una laurea in scienze politiche nonché un diploma in scienze religiose è docente presso vari istituti scolastici, in ultimo all’Istituto professionale statale enogastronomia e ospitalità alberghiera (Ipseoa) Giulio Pastore di Varallo (Vercelli). Con la propria famiglia di viticoltori si è occupato di vigneti situati a Suno, Mezzomerico, Boca e a Brovello nell’area del Mottarone. In qualità di storico Le vigne del Mottarone è la sua opera prima.