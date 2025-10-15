Le biblioteche del Sistema Bant presentano una nuova rassegna letteraria

“Femminile Singolare – Grandi storie di donne incredibili”, un ciclo di incontri dedicati all’universo femminile.

I dettagli

Il ciclo di incontri, che si svolge in collaborazione con Morellini Editore, si svolge nelle Biblioteche del Sistema BANT e vede coinvolti bibliotecari ed esponenti della cultura del nostro territorio che coinvolgeranno il pubblico dei lettori in un viaggio alla scoperta del punto di vista femminile, attraverso ritratti di donne raccontate da altre donne. Un percorso

letterario affascinante e appassionante per esplorare il “femminile” in tutte le sue declinazioni.

“Giovedì 16 ottobre alle ore 18 parleremo di Anna Politkovskaja, protagonista di “Reporter per amore” di Lucia Tilde Ingrosso e di Alicia Rovira Arnaud che ritroveremo nel romanzo “La governatora di Clipperton” di Simona Capodanno, modererà l’incontro Federica Mingozzi.

Per l’occasione sarà presente anche l’ideatrice delle copertine della collana, l’artista concettuale Barbara Uccelli” fanno sapere gli organizzatori.