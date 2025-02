L'autrice Alice Basso a Castelletto sabato 8

Imperdibile l'appuntamento di sabato 8 febbraio alla biblioteca di Castelletto Sopra Ticino dove alle ore 18.00 sarà presente la nota autrice.

Alice Basso

Alice Basso per presentare il suo ultimo romanzo "Le ventisette sveglie di Atena Ferraris", in uscita il 21 gennaio per Garzanti ed opzionato dalla più importante casa di produzione cinematografica italiana prima ancora della pubblicazione.

Dopo averci fatto sognare con le avventure di Vani Sarca e Anita Bo, Alice Basso torna dai suoi lettori con una nuova protagonista, Atena Ferraris, diversa ma simile un po’ a tutti noi. Atena ha 30 anni, dirige una rivista di enigmistica online, veste fuori moda ed è piena di fragilità: ogni giorno imposta ben 27 sveglie per ricordarsi di fare le attività ordinarie della giornata, come mangiare, andare a letto, lavorare. Quando il fratello gemello Febo, scrittore in crisi, si iscrive ad una scuola di magia per trovare nuove ispirazioni, si imbatte in un vero mistero e chiede ad Atena di aiutarlo. Atena si ritrova così costretta ad uscire di casa, a conoscere persone nuove e a cercare di

mimetizzarsi fra la gente.

Alice Basso, nata a Milano nel 1979, è laureata in Storia contemporanea e ha un master in Comunicazione e media.

Dopo avere lavorato per anni con diverse case editrici come redattrice e traduttrice dall'inglese, debutta come scrittrice nel 2015 creando il personaggio di Vani Sarca, una ghostwriter appassionata di gialli.

Nel 2020 con "Il morso della vipera" inaugura un nuovo ciclo di cinque romanzi, a sfondo storico, con una nuova protagonista femminile, Anita Bo. Appassionata di musica, suona chitarra e sassofono e canta con una sua band. Nel 2023 debutta con uno spettacolo scritto e musicato da lei, “Piratesse”, un recital a quattro voci in cui le interpreti raccontano le storie fino ad oggi ignorate di donne-pirata realmente esistite.

L'incontro è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Sesto Calende e fa parte della rassegna letteraria "Libri tra le sponde", che vede la collaborazione tra i comuni di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino.

Al termine dell'incontro sarà possibile acquistare una copia del libro e l'autrice sarà disponibile per il firmacopie.