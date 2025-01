L'arte nei Sacri Monti: nuovo corso all'Unitre di Arona

Prende il via mercoledì 22 gennaio nell’Aula Magna del comune di Arona un corso dedicato ai Sacri Monti del Piemonte Nord Ovest. L’iniziativa è curata dell’Ente dei Sacri Monti che con professionalità porta a conoscenza le peculiarità dei luoghi del quadrante nord della Regione, che comprendente le province di Novara, Vco, Vercelli e Biella.

Il corso

Unitre, tenuto conto delle peculiarità dei luoghi e della preparazione dei relatori, ha inteso promuovere un corso di cinque lezioni e un’uscita didattica. Ogni lezione sarà gestita da due relatori specializzati per ogni singolo sito.

Durante gli incontri sarà illustrata, a parole e immagini, l’arte presente in ogni Sacro Monte e le curiosità annesse. Si parlerà del Sacro Monte di Ghiffa, di Varallo Sesia, di Domodossola, di Orta per concludere il ciclo con una visita guidata al Sacro Monte - Santuario di Oropa. Durante le lezioni, improntate sull’arte, saranno inseriti argomenti altamente interessanti, come “Il Cammino di San Carlo”, 13 tappe da Arona al Monastero di Bose. Sarà portata a conoscenza la funzione dell’organizzazione dell’Ente che raggruppa questi luoghi storici, artistici e religiosi dei nostri territori.

Coordinatore dell’intero corso sarà il giornalista Franco Filipetto. Gli incontri si terranno di mercoledì alle 15.15. Il programma e i relatori: 22 gennaio : “I Sacri Monti patrimonio Unesco:

storia, valorizzazione, promozione e fruizione del sito seriale”. Relatori: Francesca Giordano, presidente, e Elena Rame, funzionario conservatore. 5 febbraio : “Il Sacro Monte di Varallo Sesia” Relatori: Elena De Filippis, direttore, e don Damiano Pomi, studioso d’arte, delegato della Diocesi per Sacro Monte di Ghiffa. 19 febbraio : “Il Sacro Monte di Orta e San Francesco, nel 800° anniversario del Cantico delle creature”. Relatori: Elena De Filippis, direttore, e Fra Maggiorino

Stoppa, francescano, Ordine Frati Minori del Piemonte, padre del Monte Mesma. 5 marzo : “Il Sacro Monte Calvario di Domodossola”. Relatori: Elena Rame, funzionario conservatore, e Maurizio De Paoli, vicepresidente. 19 marzo : “Prendersi cura dei Sacri Monti: la salvaguardia tra restauri e manutenzione”. Relatore: Greta Acuto, restauratrice dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti.

Il 26 marzo ci sarà una uscita didattica e visita al Sacro Monte e Santuario di Oropa con due guide dell’Ente. A seguire visita alla tomba di Franco Mosca, disegnatore e aronese illustre. A metà giornata pranzo in un luogo caratteristico per la raffinata gastronomia. Seguirà nel pomeriggio una visita ad altri luoghi di rilievo.