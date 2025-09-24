L’Archeomuseo “Khaled al Asaad” di Arona apre le porte alle scuole

L’Amministrazione Comunale di Arona, in collaborazione con l’Archeomuseo “Khaled al Asaad”, invita le scuole del territorio e delle regioni limitrofe a partecipare all’Open Day in programma sabato 4 ottobre 2025 alle ore 16.00 presso il Museo.

Open Day

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto didattico annuale dedicato agli studenti, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla storia e al patrimonio culturale.

“Coinvolgere attivamente le scuole non significa soltanto offrire un’esperienza didattica stimolante, ma anche rafforzare il senso di appartenenza e di consapevolezza civica nei confronti delle nostre radici. L’Archeomuseo diventa così non solo un luogo di conservazione, ma uno spazio vivo di conoscenza, dialogo e scoperta” – ha dichiarato l’Assessore all’Educazione e Conoscenza Monica D’Alessandro.

Durante l’Open Day, insegnanti e studenti potranno scoprire nuove installazioni multimediali, cartellonistica interattiva e visori immersivi, resi possibili grazie al Bando Unesco del Ministero del Turismo, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di visita.

L’Assessore con delega alla valorizzazione dei beni storici, Davide Casazza, sottolinea: “Questa proposta rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i ragazzi al nostro passato, studiandolo e approfondendolo per comprendere meglio le radici della nostra cultura”.

Le brochures digitali con tutte le informazioni sulle attività educative, i laboratori e i percorsi guidati saranno messe a disposizione delle scuole interessate. Durante la giornata, la responsabile dei servizi didattici del Museo Matilde Vanetti sarà presente per rispondere a domande, raccogliere adesioni e concordare il calendario delle attività.

L’Amministrazione ringrazia in anticipo docenti, studenti e il personale museale per l’impegno nella valorizzazione di questo importante patrimonio, convinta che solo attraverso la conoscenza condivisa sia possibile costruire un futuro più consapevole e culturalmente ricco.