"Inferno sul lago - una strage dimenticata": l'appuntamento a Castelletto

In occasione del Giorno della Memoria 2025, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelletto Sopra Ticino ha organizzato un evento di profondo impatto emotivo e di rilevanza culturale e sociale, per continuare a tenere viva la memoria e non dimenticare.

I dettagli

Sabato 1 febbraio 2025, alle ore 21.00, presso la Sala Polivalente della Biblioteca, avrà luogo "Inferno sul lago - una strage dimenticata", un'opera a cura dell'associazione culturale Oplà Teatro di Tradate, con la partecipazione di Arianna Rolandi e Carlo Tognola, sotto la regia di quest'ultimo.

Questo spettacolo, che adotta la forma innovativa di un podcast teatrale dal vivo, si ispira a una tragica pagina della nostra storia risalente al 1943. Sulle sponde del Lago Maggiore, in un’Italia sotto l’occupazione nazista, si consuma la prima strage di ebrei nel nostro paese: tra settembre e ottobre di quell’anno, oltre 57 persone innocenti perdono la vita in circostanze atroci. Uccisi di notte, privati dei loro beni e delle loro case, alcuni di loro vengono addirittura gettati nel

lago o ridotti in cenere in una fornace, lontano dagli sguardi del mondo.

Lo spettacolo non si limita a raccontare una storia di orrore e violenza; intende piuttosto invitare gli spettatori a riflettere e a immedesimarsi nei protagonisti di questa tragica vicenda: le vittime, gli oppressori e i complici. Attraverso una narrazione coinvolgente, lo spettacolo ci pone domande scomode e attuali: cosa avremmo fatto al loro posto? Che significato ha l’indifferenza nel nostro tempo?

Se la storia ha un ruolo cruciale nel ricostruire fatti ed eventi, il teatro ci interroga sul senso della memoria e del nostro essere cittadini oggi di fonte alle prevaricazioni di ogni tempo.

L'ingresso all'evento è libero e non è necessaria la prenotazione.