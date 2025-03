In partenza CamminarNarrando 2025 e storie piccine 2025 nel coordinamento NPL Ovest Ticino

Con al fine di marzo riparte CamminarNarrando: l’edizione 2025, la terza dell’iniziativa promossa da Nati Per Leggere Ovest Ticino, attraverserà tutti i comuni del Coordinamento fino a luglio e riprenderà dopo la pausa estiva per finire in autunno con l’incontro di Arona.

Tre nuove tappe nuove si aggiungono alla road map di CamminaNarrando: Fontaneto d’Agogna, Gozzano e Momo, comuni entrati a far parte della famiglia di Nati per Leggere Ovest Ticino, per un totale di 17 Biblioteche.

Ospiti e incontri

Confermate alla guida degli appuntamenti Maria Teresa Praitano e Lucia Maccagnola, instancabili narratrici che, come sempre, selezioneranno letture in armonia con il luogo di svolgimento dell’incontro con le famiglie. Ogni comune del Coordinamento ha infatti individuato un “luogo della narrazione” (parco, museo, mulino o sito storico…) dove sarà possibile ascoltare storie e al contempo camminare e godere dell’ambiente naturale circostante.

In occasione del primo incontro al quale parteciperanno, le famiglie riceveranno l’ormai famoso “Passaporto del Lettore”: le bambine e i bambini che saranno presenti a tutti gli incontri o raccoglieranno 17 timbri sul passaporto -apposti dalle bibliotecarie- grazie anche ad altre iniziative delle Biblioteche del Coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino, entro la fine dell’anno riceveranno una mini carriola piena di bellissimi libri!

Marzo si conclude anche con la settimana di Storie Piccine, dal 24 al 30 marzo, la settimana dedicata alla promozione della lettura ad alta voce rivolta ai più piccoli, nell’ambito del programma Nati Per Leggere. Come ogni anno, anche NPL Ovest Ticino partecipa all’iniziativa con un ricco programma di eventi a cura delle Biblioteche del Coordinamento.

Nel corso di questa edizione, si rinnova anche l’appuntamento con l’amatissima “Notte dei Pupazzi”, in cui i piccoli lettori lasceranno per una notte o due il proprio peluche preferito nelle mani delle bibliotecarie. Quando andranno a riprenderli, scopriranno insieme a loro nuove storie e nuovi libri!

La Settimana di Storie Piccine è un’iniziativa che ha come obiettivo quello di incentivare la lettura fin dai primi anni di vita, promuovendo il legame tra genitori e figli attraverso i libri. La lettura ad alta voce, infatti, è uno strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini, che contribuisce ad arricchire il loro vocabolario, a stimolare la curiosità e a favorire le relazioni sociali.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: "CamminarNarrando e Storie Piccine sono due progetti straordinari che confermano quanto sia fondamentale investire nella lettura fin dalla prima infanzia. Creare momenti di condivisione tra bambini, famiglie e libri in luoghi suggestivi del nostro territorio significa coltivare il piacere della lettura e stimolare la fantasia dei più piccoli. Siamo orgogliosi di far parte di questa rete che valorizza il potere delle storie e della narrazione come strumenti di crescita e scoperta. Invito tutte le famiglie a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalla magia delle parole lette ad alta voce!".

Per scoprire tutte le date, di entrambi gli eventi, contattate la biblioteca di riferimento o seguite il coordinamento NPL Ovest Ticino su facebook.