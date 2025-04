In gita gratis da Castelletto al Salone del libro di Torino

Il Comune di Castelletto Ticino organizza una gita al Salone del libro di Torino. Il viaggio in pullman è offerto dal Comune ai partecipanti, che dovranno però pagarsi autonomamente il biglietto di ingresso all'evento.

In gita al Salone del libro

Come da tradizione, il Comune di Castelletto Ticino, in collaborazione con il Consiglio di biblioteca, organizza per la giornata di domenica 18 maggio un viaggio al Salone del libro di Torino. Il viaggio in pullman sarà pagato dal Comune, mentre l’acquisto del biglietto del Salone sarà a carico dei partecipanti.

L'iniziativa è riservata agli iscritti della biblioteca

Per prendere parte all’iniziativa sarà necessaria la prenotazione obbligatoria da effettuare tramite il modulo di iscrizione disponibile sul sito internet del Comune.. Per registrarsi è necessario essere iscritti alla biblioteca e c’è un numero limitato di posti a disposizione. Il viaggio partirà alle 8.30 dal piazzale della palestra Lanzi e terminerà alle 17.30 con il rientro in pullman da Torino.