Il “writer” Refreshink in mostra alla Pinacoteca di Varallo Pombia

L’artista Refreshink, al secolo Giovanni Magnoli, è il protagonista della mostra in corso alla Pinacoteca Cesare Belossi di Varallo Pombia.

Inaugurata l’esposizione

E’ stata inaugurata lo scorso sbato 21 marzo, la nuova mostra personale di Giovanni Magnoli, in arte Refreshink, alla Pinacoteca Cesare Belossi. Un vernissage molto partecipato, alla presenza dell’artista, della curatrice Cristina Trivellin, del sindaco Joshua Carlomagno, della nuova presidente del Comitato di gestione Marta Scattolin e del presidente uscente Mario Bolognini, a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno profuso negli anni.

La rassegna si intitola “One Step Beyond”

La mostra, intitolata One Step Beyond, accompagna il visitatore attraverso le tappe fondamentali di un percorso artistico in continua evoluzione. Dal writing degli anni ‘90 ai soggetti naturali dei primi anni Duemila, fino al progetto più recente, Iconosaik; Refreshink compie una serie di “passi oltre” che ridefiniscono costantemente il suo linguaggio visivo. In Iconosaik, l’antica tecnica del mosaico romano e bizantino viene reinterpretata in chiave pop grazie a una pittura rapida, istintiva, che imita l’effetto delle tessere, pur rimanendo interamente pittorica. Ne nasce una sintesi sorprendente tra storia dell’arte e contemporaneità: figure classiche che dialogano con l’immaginario urbano.

Una struttura culturale estremamente importante

L’inaugurazione ha rappresentato anche un nuovo momento di rilancio per la Pinacoteca: dopo gli interventi di restauro conservativo e una lunga serie di eventi che hanno riportato il pubblico a frequentare gli spazi espositivi, la mostra di Refreshink conferma il ruolo centrale di Villa Soranzo nella vita culturale del paese. A sottolinearlo è stato lo stesso sindaco Carlomagno, che ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dai volontari e dal Comitato di Gestione. La mostra sarà visitabile fino al 12 aprile, ogni sabato e domenica (tranne domenica 5 aprile) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, oppure su appuntamento scrivendo a pinacotecacesarebelossi@gmail.com.