Il Mondo Fantastico di Nicola Pankoff al Censad di Sesto Calende

In “Musiche da un folclore immaginario” per il Festival della MeravigliALMA - sabato 15 marzo 2025 ore 18.00.

L'evento

Il celebre pittore e compositore Nicola Pankoff porterà musica e arte a Sesto Calende in duo con Elena Lombardo al violoncello, trasportando il pubblico di grandi e piccini in un viaggio fantastico nello spettacolo dal titolo «Musiche da un folclore immaginario»

L’artista poliedrico di Arona si esibisce in straordinarie melodie composte da lui stesso, e accompagnate dalla proiezione di frammenti dei suoi quadri in una scoperta continua di mondi fantastici, popolati da gnomi, fate e draghi.

Sarà una splendida occasione per apprezzare l’estro di Pankoff che abilmente sa unire i suoni di strumenti tradizionali con quelli dei sintetizzatori creando nuove inaspettate armonie insieme alle note del violoncello della giovane musicista Elena Lombardo.

Evento con ingresso a offerta libera organizzato dall’associazione ALMA – Crescere al Centro facente parte del Festival della MeravigliALMA E’ consigliata la prenotazione scrivendo a: info.alma17@gmail.com oppure compilando il modulo al link https://forms.gle/ymzef3mzDkeUxt43A