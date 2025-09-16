I prossimi appuntamenti in biblioteca ad Arona tra poesia e cronaca

Il mese di settembre alla biblioteca di Arona prosegue con l’incontro di giovedì 18, alle 18 con la presentazione della raccolta poetica di Daniela De Micheli, accompagnata da Flavia Ajolfi.

Sabato

Sabato 20, alle ore 10.30, si terrà la presentazione del libro “Arona in cronaca nera. Delitti, criminali e processi 1860-1915” di Giacomo Fiori che dialogherà con la giornalista Giulia Dusio. Il volume è pubblicato dalla Compagnia della Rocca edizioni.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: “Sono particolarmente lieta di salutare questi due nuovi appuntamenti in biblioteca che offrono l’occasione di scoprire voci e storie che sanno emozionare e far riflettere, intrecciando sensibilità poetica e approfondimento storico”.