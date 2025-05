Gli appuntamenti di fine maggio in biblioteca ad Arona

Il mese di maggio si conclude alla biblioteca di Arona con l’incontro di giovedì 29, alle 18.00 e la presentazione del libro di Rosanna Di Muccio, in compagnia di Matilde Ventura, "Ester e il profumo del gelsomino testardo".

I dettagli

Ester è una collaboratrice familiare sulla settantina, dotata di una chiara filosofia di vita con cui affronta il quotidiano di un tranquillo paese della provincia novarese. Accetta l’impiego nella villa di una contessa sua coetanea e nella villa i contrasti con l’aristocratica e con la cuoca Angelina non mancano. Lo scorrere degli eventi è accompagnato dai ricordi di Ester e dalle vicende dei suoi amici, con i quali si ritrova al bar ogni mercoledì pomeriggio.

Il mese di maggio si conclude con un doppio appuntamento sabato 31:

alle ore 10.30 con la presentazione del libro "Sopra a ogni cosa” di Linda Galli che dialogherà con Valentina Vargiu e ci racconteranno la storia di Emma che ha vent’anni e ha smesso di sognare. Vive con la madre, arresa completamente a quella tragedia più grande di lei, lavora per entrambe, si occupa di tutto. Nella sua vita entrerà Valentino, un ragazzo strambo e sorridente, dai capelli rossi e dalle felpe improbabili, che le chiederà con insistenza: “Qual è il tuo sogno?”. Emma ricomincerà a credere nella possibilità che quel sogno si realizzi. La rinascita, però, non sarà così semplice.

Sempre sabato 31 maggio avrà inizio la mostra NATURA MORTA CONTEMPORANEA, curata da Liviano Papa e Mirka Gregianin con le opere di Marialucia Albertini, Giugi Bassani, Gianpiero Bonfantini, Gianluigi Casiraghi, Marita Cavaliere, Daniela Lostaffa, Elda Lovetti, Enrico Montonati,

Michele Protti e Paolo Spinoglio.

L’esposizione sarà visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca fino al 14 giugno e raccoglie un gruppo di autori che, nel loro fecondo percorso lavorativo, hanno sperimentato materiali, idee, proponimenti e concetti tra un pensiero e una azione concettuale e una manualità attraverso il loro percorso denso di forza creativa e di intima consapevolezza, nell’indagare oltre ogni possibile soluzione di immagini e contenuti, esternate e visibili mediante l’azione artistica-pittorica, in un tangibile percorso di grande ascesa spettacolare ed esplosivo. Dalla figurazione contemporanea all’informale, gli autori proposti per questa esposizione, esercitano con una consapevolezza nell’interagire con l’arte universale e la sua intima e intensa spiritualità, osservando e rispettando la natura, muovendosi tra forme arcaiche, mitologiche e architettoniche in un percorso suggestivo tra l’informale e un pensiero fiabesco.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: "La Biblioteca continua a essere un luogo vivo e pulsante, dove parole, storie e arte si incontrano e ci parlano in modo sempre nuovo. Gli appuntamenti di fine maggio sono un esempio perfetto di questa energia: racconti di vita, sogni che si riaccendono, dialoghi profondi e percorsi artistici che stimolano la riflessione. Un grazie sincero a tutti gli autori, curatori e partecipanti che rendono possibile tutto questo".

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e rivolti a tutti gli interessati.