Giorgio Piccaia a Lesa con "Il mondo di Fibonacci"

Dal 2 al 17 agosto

Fibonacci e la Totalità dell’Arte: Giorgio Piccaia traduce i numeri in visione.

La mostra

Dal 2 al 17 agosto 2025, la Sala Sandro Pertini del Municipio di Lesa ospita la mostra “Il mondo di Fibonacci” dell’artista Giorgio Piccaia: un percorso immersivo tra carte, acrilici e sculture, ispirato alla celebre sequenza numerica di Leonardo Pisano, detto Fibonacci.

Matematico, umanista e pensatore della totalità, Fibonacci ha saputo vedere nel numero non solo uno strumento di calcolo, ma un linguaggio universale capace di svelare l’armonia nascosta dell’universo. Ed è proprio da questa visione che nasce la poetica di Piccaia: un'arte dove il numero si fa simbolo, la materia diventa visione, la forma si intreccia al cosmo.

Tra tele, papiri e carte, l’artista propone un universo fatto di segni numerici e colori archetipici – oro, bianco, nero, blu e verde – che si rincorrono in una danza alchemica, evocando l’unità del tutto. La sequenza di Fibonacci non è solo il punto di partenza, ma la chiave di lettura per un’arte che cerca l’invisibile attraverso il visibile, la spiritualità attraverso la matematica.

In mostra, per la prima volta, sarà esposta anche la scultura inedita "Il Mondo di Fibonacci", sintesi tridimensionale di questo percorso tra pensiero, arte e natura.

Come ricorda il filosofo Claudio Bonvecchio, Fibonacci fu “un ingegno cosmopolita”. Oggi, grazie all’opera di Giorgio Piccaia, il suo spirito rivive nella forma di un’estetica che riconduce l’arte alla sua funzione più profonda: rivelare un senso, un ordine, una bellezza nascosta nel cuore del reale.

Info mostra:

Ingresso libero

Municipio di Lesa – Sala Sandro Pertini

www.giorgiopiccaia.com

[contatti Melania Rocca +39 335 7407665]