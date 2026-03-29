Gio Manuzzi pubblicherà una canzone per la sua Arona

Il dj aronese Gio Manuzzi ha annunciato la pubblicazione di una nuova canzone dedicata alla sua città.

Una canzone dedicata ad Arona

Sarà pubblicato il prossimo 20 aprile un nuovo brano musicale che l’artista e dj Gio Manuzzi ha dedicato alla sua città, Arona. La canzone si intitola proprio “Arona” e il genere scelto è dance.

Per raccontare la sua esperienza e per spiegare come è nato il brano Manuzzi ha voluto illustrare il suo percorso artistico, che ricalca, seguendone le orme, la strada battuta qualche anno fa da un suo amico artista.

Un inno nel nome di “Walter di Stresa”

“C’era una volta una persona – dice il dj aronese – questa persona era particolare, come tutti gli artisti. Una persona che sapeva suonare, cantare, un compositore, un autore e soprattutto un direttore d’orchestra. Questa persona era un mio amico, ho frequentato la sua casa a Stresa, come amico della figlia Isabella e del genero Fabrizio. Di conseguenza conobbi anche la moglie. Feci visite gradite una volta che si trasferirono nella casa di Arona. Questa persona si chiamava Walter Maghini, più conosciuto artisticamente come “Walter di Stresa”. Nome d’arte, mi raccontava tra i vari aneddoti ed incontri con autori dell’epoca, nei migliori alberghi e sale da ballo d’Italia e all’estero, che un bel giorno volle scrivere una canzone sul lago Maggiore, dedicata alla sua città. E scrisse un inno che aveva come titolo “Isola Bella”. Questa canzone fece il giro del mondo, grazie soprattutto all’interessamento del sindaco e della giunta dell’epoca che, mi raccontò il Signor Walter, colse l’opportunità per pubblicizzare il territorio. Fecero ascoltare la canzone al re dei presentatori, Pippo Baudo. Questa iniziativa portò alla realizzazione di un collegamento in diretta con Domenica In su Rai 1, e alla presentazione sull’isola Bella della canzone del Signor Walter cantata dal vivo. Una storia di altri tempi con persone di altri tempi, interessate veramente al territorio, non solo a parole, ma anche con i fatti. Questo racconto mi colpì, mi piaceva l’idea di dedicare una canzone alla mia città, ma io non ero ancora in grado tecnicamente di realizzarlo”.

Il percorso artistico di Manuzzi

“Il mio percorso parte dal 1982. Provai ad entrare piano piano nel mondo artistico, prima come dj in discoteca, successivamente approdai nel mondo discografico come interprete e dopo finalmente come autore e compositore. Oggi ho anch’io la soddisfazione di aver realizzato una canzone che mi avvicina al Signor Walter e a sua figlia, dopo la loro prematura scomparsa, grazie al mio pezzo dance dal titolo “Arona”, realizzato in collaborazione con Niky Valvano, Alanred e Umberto Calamida, che ha curato la parte grafica con la copertina. Il brano è disponibile su tutti i social, store digitali, Youtube, Spotify, I-tunes ecc. La canzone é stata realizzata negli studi di Arona e Milano. Il testo recita parole dedicate alla città del lago Maggiore. Uscirà il 20 Aprile 2026, giorno del mio compleanno Un regalo nel regalo. Mi auguro piaccia agli aronesi, ma anche alle persone che durante le varie stagioni dell’anno, arrivano in città per fare una passeggiata in riva al lago. Sono sicuro che la mia idea piacerà al maestro Walter di Stesa”.