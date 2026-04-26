Gio Manuzzi dedica una canzone e un videoclip alla sua Arona – VIDEO

Il brano, dalle tipiche sonorità dance, è accompagnato da alcune immagini evocative della città e delle sue tradizioni

Il dj aronese Gio Manuzzi ha scritto una canzone dedicata integralmente alla sua città, Arona. Il brano è disponibile sulle principali piattaforme sociale e sugli store online.

Una canzone per Arona

Rispettando la promessa fatta agli aronesi, il dj Gio Manuzzi ha pubblicato lo scorso 20 aprile, giorno del suo compleanno, il nuovo brano dedicato alla città. Un vero e proprio atto d’amore per Arona, un gesto che, come ha avuto modo di spiegare lo stesso Manuzzi, nasce sulla scorta dell’esempio del defunto Walter Meneghini, conosciuto nell’ambiente artistico locale come “Il Walter di Stresa”, autore di una canzone concepita come un omaggio a Stresa e riprodotta ai tempi anche durante la trasmissione Domenica In.

Un brano dance accompagnato da evocative immagini del lago Maggiore

“Oggi ho anch’io la soddisfazione di aver realizzato una canzone che mi avvicina al Signor Walter e sua figlia dopo la loro prematura scomparsa – spiega Gio Manuzzi – grazie al mio pezzo dance dal titolo “Arona”, in collaborazione con Niky Valvano, Alanred e Umberto Calamida che ha curato la parte grafica con la copertina. Disponibile su tutti i social, store digitali, Youtube, Spotify, I-tunes ecc. La canzone é stata realizzata negli studi di Arona e Milano, il testo recita parole dedicate alla città del lago Maggiore”.

Il brano, dalle tipiche sonorità dance, è accompagnato nel video da alcune evocative immagini della città. “Dall’alto ci guarda il Sancarlone – recita la canzone – grande e maestoso sul lago Maggiore. Purezza e bellezza come l’anima tua, Arona ti canto e ti ricanto questa tua magia”.

Ecco il video integrale: