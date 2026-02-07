Festa di Carnevale a tema Disney domani a Oleggio Castello

L'iniziativa sarà organizzata dai volontari della Pro Oleggio Castello e dal Comune

E’ in programma per domani a Oleggio Castello la festa di Carnevale a tema Disney organizzata dal Comune e dalla Pro Oleggio.

Domani si festeggia il Carnevale

Oleggio Castello si appresta a festeggiare il Carnevale. Domani, domenica 8 febbraio, l’appuntamento per tutti è alle 14 in piazza Comolli. Da qui partirà la sfilata verso la sede della Pro Oleggio Castello. L’animazione dell’evento sarà a cura di Magic Show e del Mago Alex. Seguirà la premiazione delle maschere più belle e una merenda in compagnia per tutti.

In caso di maltempo gli organizzatori annunciano che rinvieranno il Carnevale a domenica 15 febbraio.