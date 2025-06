Due incontri in biblioteca ad Arona: oggi e sabato 21

Presso la biblioteca aronese giovedì 19 giugno alle ore 18.00 Raffaella La Villa presenta “Linee di fuga”. Undici racconti che giocano con il genere noir e si addentrano nella selva intricata delle pulsioni più profonde, per esplorare il lato oscuro da diverse prospettive. Non si tratta soltanto di svelare il mistero che circonda un delitto, ma anche di indagare quel “buio della mente” che può riguardare ogni essere umano, se messo in certe condizioni.

E sabato

Sabato 21 giugno alle ore 10.00 ospiteremo la lettura per bambini da 8 a 11 anni, con Martin Stigol, autore del libro “la banda dei biscotti”. Martin Stigol, attore, regista e drammaturgo argentino che da anni lavora in Italia con progetti dedicati all’infanzia. Attraverso la narrazione della storia e il dialogo con i piccoli partecipanti, l'autore guiderà i bambini in un viaggio fatto di memoria, emozione e speranza. Il racconto, ispirato a eventi realmente accaduti durante la dittatura in Argentina, segue Libera, una bambina che trasforma l’orrore in speranza grazie alla forza dell’amicizia e della fantasia. Il progetto è sostenuto da Progetto Zattera APS con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto (Bando 100% Emozioni) e gode del patrocinio dell’Ambasciata Argentina di Roma e del Consolato Argentino di Milano.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: «La biblioteca di Arona è uno spazio vivo, capace di accogliere stimoli diversi e di parlare a tutte le generazioni. Con questi due appuntamenti – il noir psicologico di Raffaella La Villa e la lettura emozionante di Martin Stigol per i più piccoli – conferma il suo ruolo centrale nella vita culturale della nostra città. Arona investe nella cultura perché crede nella forza delle storie, nella memoria

condivisa e nella possibilità di crescere insieme, come comunità. Vi aspettiamo!».

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e rivolti a tutti gli interessati.