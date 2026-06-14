Debutta stasera a Castelletto il Cinema sotto le stelle

La prima pellicola sarà "Corro da te", si prosegue con "Diamanti" e "50 km all'ora"

La tradizionale rassegna del Cinema sotto le stelle ricomincia questa sera, domenica 14 giugno. La manifestazione debutta con la pellicola “Corro da te”.

Al via la nuova edizione del Cinema sotto le stelle

E’ in programma per questa sera, domenica 14 giugno, la prima serata in calendario nell’ambito della rassegna del Cinema sotto stelle. Un appuntamento ormai molto atteso nell’ambito dell’estate castellettese, una manifestazione culturale che, seppur con forme diverse, viene riproposta ai cittadini ormai da diversi anni.

La prima pellicola proiettata sarà “Corro da te”

Il programma della rassegna promossa dal Comune di Castelletto e dalla Pro Loco prevede per la prima serata la proiezione di “Corro da te”. La pellicola, uscita nel 2022, racconta la storia di un giovane e affascinante seduttore la cui vita è destinata a cambiare radicalmente quando conoscerà Chiara, una donna straordinaria resa paraplegica da un incidente. L’appuntamento per chi volesse assistere alla proiezione è fissato alle 21 al parco comunale Sibilia.

Gli altri appuntamenti

Nell’ambito della rassegna, sono previsti altri due appuntamenti, entrambi gratuiti. L’orario previsto per le proiezioni è sempre quello delle 21 e il luogo scelto resterà il parco Sibilia. Domenica 21 giugno sarà proposto il film “Diamanti”, mentre la settimana seguente, il 28 giugno, sarà la volta di “50 km all’ora”. Gli organizzatori fanno sapere che in caso di maltempo l’evento sarà rimandato.