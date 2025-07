Conferenze di Mezza Estate all'Archeomuseo i Arona

Cultura

La rassegna è realizzata con il contributo del Ministero del Turismo

All’Archeomuseo di Arona tornano le Conferenze di Mezza estate con un viaggio affascinante tra storia, archeologia e antichi sapori.

Le conferenze

Grande fermento ad all'Archeomuseo di Arona per la nuova edizione della Rassegna Biennale “Viaggi nel tempo e nello spazio in una sera di mezza estate“, il ciclo di archeo-conferenze estive dell’Archeomuseo “Khaled al-Asaad”. L’Archeomuseo invita infatti cittadini, turisti e curiosi per quattro appuntamenti serali, gratuiti ed esperienziali, per esplorare, in un’atmosfera coinvolgente e suggestiva, frammenti di vita quotidiana del passato grazie alla voce di relatori d’eccezione. Il ciclo di conferenze di quest’anno avrà titolo “Archeo-Vita, 5 sere di mezza estate per scoprire abiti, reperti e bevande dal profondo del tempo” e si preannuncia un viaggio tra reperti sorprendenti, antiche tradizioni e sapori capaci di attraversare la storia, per scoprire insieme come si vestivano, cosa mangiavano e cosa bevevano i nostri antenati.

Si comincia mercoledì 23 con la conferenza Frutti, semi e... porte di legno.

A seguire il 30 luglio alle 2 è il turno di Claudia Mangani, Conservatrice Archeologa del Museo Civico Archeologico “G. Rambotti” di Desenzano del Garda (BS), per la chiacchierata archeologica Antiche trame. Storie di tessuti e ornamenti dall’età del Bronzo.

Il viaggio prosegue il 6 agosto alle 21 con l’intervento di Cristiano Brandolini, Conservatore del Civico Museo Archeologico e Paleontologico di Arsago Seprio (VA), Alle origini di una bevanda di successo: la birra nella storia.

Dopo una breve pausa, si riprendono gli appuntamenti mercoledì 20 agosto alle ore 21 con Andrea Del Duca, Archeologo e Direttore dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, che svelerà I 4 segreti della lavorazione del latte. Viaggio tra storia e leggende della produzione casearia.

Il ciclo si chiude il 27 agosto alle 21 con una conferenza con archeodegustazione di vini e antiche ricette a cura dell’archeogastronoma Laura Mussi, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta de Il Vino tra Celti e romani (prenotazione obbligatoria).

«Anche quest’anno l’Archeomuseo prosegue con entusiasmo la propria missione portando l’archeologia fuori dalle vetrine e trasformandola in racconto vivo e coinvolgente» – dichiara Davide Casazza, Assessore alla Conservazione e Valorizzazione dei Beni Storici della Città di Arona. «Il nostro territorio vanta un patrimonio archeologico eccezionale, in particolare grazie al sito palafitticolo dei Lagoni di Mercurago, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il Ministero del Turismo ha scelto di premiare Arona con un importante finanziamento, riconoscendola come località turistica ad alta vocazione culturale, proprio per la presenza di questo sito unico e grazie a questo contributo possiamo “far prendere vita” all’archeologia attraverso un ricco programma di conferenze esperienziali.E non ci fermiamo qui: a breve l’Archeomuseo sarà rinnovato con un nuovo allestimento multimediale, pensato per rendere l’esperienza ancora più immersiva e innovativa. La cultura, per noi, è un motore di crescita, identità e partecipazione condivisa».

Anna Bernardoni, già conservatrice dell’Archeomuseo, aggiunge: «Invitiamo cittadini e turisti a venirci a trovare in occasione della Rassegna estiva per vivere l’archeologia con leggerezza e stupore, tra parole, immagini e degustazioni che ci guideranno alla scoperta della quotidianità nel profondo del tempo. Siamo particolarmente lieti che alcuni direttori impegnati in progetti di scavo, valorizzazione e musealizzazione di altri siti palafitticoli abbiano accolto il nostro invito: sarà un’occasione preziosa per ampliare lo sguardo verso una dimensione più ampia e condivisa del patrimonio UNESCO, creando connessioni tra territori, istituzioni e comunità».

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni: archeomuseo@comune.arona.no.it. La prenotazione è obbligatoria per la conferenza con archeodegustazione del 27 agosto 2025.

La rassegna è realizzata con il contributo del Ministero del Turismo – Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.