“C’era una volta Gaza”: la mostra a Pisano

“Una collezione di volti e storie di bambini, donne e uomini, ritratti di umanità, emancipazione.

Un viaggio attraverso immagini che ci sottrae dagli stereotipi del sangue e del dolore che domina nei media tradizionali. Una narrazione di storie comuni, di quotidianità, di resilienza, di resistenza. La violenza, il conflitto non definiscono più questa regione; piuttosto, sono la forza e la determinazione delle persone a risplendere”. Così il fotografo Paolo Trainito.

La mostra

“C’era una volta Gaza” è il titolo della mostra fotografica allestita nella Sala Polivalente presso la Biblioteca del Comune di Pisano. Le immagini, scattate dal fotografo novarese Paolo Trainito nel giugno del 2022, propongono frammenti di vita quotidiana dei giovani palestinesi, pieni di speranza e di sogni per il loro futuro, prima dello scoppio del conflitto.

La storia di Alì, l’artista di Gaza. Quella della squadra Gaza Sunbirds, i paraciclisti che sognavano di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024. O ancora, la storia dellle studentesse universitarie e quella della giovane Hiba, la poetessa di Gaza; la storia di Iman, la fabbricante di sapone… e altre, attraverso un percorso di immagini e didascalie.

La mostra sarà inaugurata venerdì 3 ottobre alle 18.00 alla presenza dell’autore Paolo Trainito e

con un intervento di Meri Calvelli, cooperante in Palestina, Rappresentante Paese per

l’Associazione di Cooperazione e Solidarietà (ACS), che porterà la propria testimonianza diretta di cooperazione ed esperienza d’aiuto sul campo.