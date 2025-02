Campionato interprovinciale di dama ad Arona

Campionato interprovinciale di dama, sabato 15 febbraio al bar dello stadio comunale di Arona, ospiti dell’Arona calcio.

I risultati

In gara i damisti del Circolo Novarese, che è il punto di riferimento anche per gli appassionati di dama del VCO, alessandrini e varesini.

Si è confermato campione provinciale il maestro Claudio Pasciutti di Arona davanti a Raffaele D’Amore di Cavaria. Terzi a pari merito Francesco Militello di Casale Monferrato e Giampietro Piana di Armeno.

Nel secondo gruppo, il più numeroso, vittoria a punteggio pieno di Roberto Prantoni di Omegna, davanti a Mario Cibin di Gallarate. Terzo Gianluigi Corrent di Taino, premiato come primo della categoria Provinciali. Esordio agonistico per i due fratellini Gharsalli di Omegna, nipoti di Prantoni. Il prossimo appuntamento sarà il campionato regionale, in programma a Fossano.