Biblioteca Arona: in un anno quasi 16mila libri presi in prestito

Un anno in crescita quello della biblioteca di Arona. Il mese con più prestiti è stato ottobre con 1.453 volumi, ma il 2024 ha visto un buon incremento dei prestiti con un totale di 15.905 libri presi in prestito per 1.665 utenti attivi che hanno effettuato almeno un prestito nel corso dell’anno.

Dati 2024

Si tratta di un notevole aumento sia di prestiti sia di utenti attivi rispetto all’anno precedente da parte degli utenti che vedono sempre di più la biblioteca come luogo d’incontro culturale per tutte le età, oltre al servizio di prestito sempre aggiornato con proposte di vario genere e interesse.

Il catalogo completo dei volumi disponibili è consultabile on-line all’indirizzo www.bant.erasmo.it, dal quale si può attingere anche ad un repertorio di e-book grazie a MLOL, che, nel 2024, ha visto 2.548 prestiti digitali e 27.682 visualizzazioni dell'edicola digitale.

I libri più letti

Il libro più letto per il 2024 è stato: “La portalettere” di Francesca Giannone (Nord edizioni) con 29 prestiti seguito da “L'orizzonte della notte” di Gianrico Carofiglio (Einaudi) con28 prestiti e da “Il cognome delle donne” di Aurora Tamigio (Feltrinelli) con 21 prestiti. Per il prestito digitale l'ebook più letto è stato “Il Castagno dei cento cavalli” di Cristina Cassar Scalia (Einaudi) con 27 download, il periodico più letto in digitale è stata “La Stampa” con 9787 consultazioni uniche

giornaliere, seguita da “Il Corriere della Sera” con 4573 consultazioni uniche giornaliere.

Il 18 gennaio, dopo l’incontro di lettura a cura delle volontarie Nati per Leggere alle ore 10.30, seguirà, alle ore 11.30, la consueta premiazione degli utenti più attivi nel 2024, suddivisi per fasce d’età.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: "Il 2024 è stato un anno straordinario per la nostra biblioteca, che si conferma come punto di riferimento culturale sempre più vivo e partecipato. I dati registrati dimostrano l'importanza di offrire un servizio dinamico, capace di rispondere alle esigenze di tutte le fasce d'età: dai più piccoli con iniziative come 'Nati per Leggere' fino agli adulti che apprezzano sia i libri tradizionali sia le

nuove opportunità offerte dal digitale. Un sentito ringraziamento va alla direttrice della biblioteca dott.ssa Salvini per la sua visione e il suo impegno, al personale bibliotecario per la professionalità e la dedizione quotidiana, e a tutti i volontari che con passione contribuiscono a rendere la biblioteca un luogo accogliente e stimolante per la nostra comunità. Questo successo è dunque frutto di uno straordinario lavoro di squadra, che dimostra quanto la collaborazione e la passione possano fare la differenza."