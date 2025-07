"Arteterapia": iniziativa gratuita patrocinata dal comune di Lesa

Iniziativa

Arteterapia: pensare con le mani, ricordare con il cuore - "La creatività è il linguaggio delle emozioni". Iniziativa gratuita patrocinata dal comune di Lesa.

Arteterapia

Si tratta di un'opportunità per riscoprire le emozioni e migliorare il proprio benessere.

Laboratorio espressivo e creativo rivolto a:

Anziani con diagnosi di demenza senile o alzheimer (lieve/moderato) per promuovere il benessere psico-emotivo.

Familiari e persone (spesso familiari) che si prendono cura di un individuo non autosufficiente, sia a causa di disabilità, malattia, o vecchiaia.

Cosa viene offerto:

Attività creative con uso libero di materiali artistici per esprimersi in modo unico e personale.

Ambiente sereno e accogliente: un luogo protetto dove creare senza giudizio, sentendosi ascoltati e valorizzati.

Supporto emotivo e sociale: un'occasione per alleggerire lo stress quotidiano e condividere le emozioni.

Non è richiesta alcuna esperienza artistica.

Per informazioni 032276421