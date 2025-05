Arona si colora di emozioni: il 23 maggio una passerella per l’inclusione

L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare l’evento speciale “BELLEZZA SENZA CONFINI - la sfilata del fare insieme” che si terrà venerdì 23 maggio alle ore 18.15 al Centro Diurno Socioterapeutico BRUM, sito in Arona, Corso Liberazione 62 (in caso di maltempo l’evento si terrà presso il Pala Green, via Monte Zeda 3 - Arona).

La sfilata

La serata è organizzata dai Servizi Socioeducativi del Comune di Arona: Centro Diurno Socioterapeutico Disabili Brum, CAD e Servizio di Educativa Territoriale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il valore dell’inclusione sociale e celebrare la bellezza della diversità, la creatività e il lavoro condiviso tra servizi, operatori e ragazzi.

Protagonista della passerella sarà la bellezza sotto le più molteplici sfumature, partendo dalle acconciature realizzate da allievi e allieve del CSF ENAIP di Arona e da una Hair Stylist del territorio; si prosegue con il Make Up professionale, fino ad arrivare alla collezione di accessori di bigiotteria realizzati dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità.

In passerella, sulle note degli strumenti della Scuola di Musica Jungle di Arona, sfileranno le ragazze del Centro BRUM, del CAD, del CSF ENAIP di Arona e del Servizio di Educativa Territoriale. Nella serata, a brillare davvero saranno il valore della condivisione, del lavoro di squadra e dell’inclusione sociale, in un incontro di sguardi, sorrisi, talento e creatività. Perché la bellezza non conosce barriere, e ogni passo della sfilata racconterà una storia di coraggio, crescita e collaborazione.

Sarà un momento di comunità e partecipazione, aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque voglia sostenere una cultura di bellezza, solidarietà e integrazione.

L’assessore al welfare Marina Grassani esprime il suo particolare apprezzamento per questa iniziativa, innovativa rispetto alle proposte del passato, che dimostra il prezioso lavoro professionale svolto da tutta l’équipe del Centro Diurno, Cad ed educativa territoriale coordinati dalla dottoressa Ezia Pernice, che accompagna, mano nella mano, le persone che frequentano il centro verso una reale e totale inclusione. Coglie l’occasione per ringraziare, oltre a tutti gli operatori, anche il consigliere Andrea Drew Arrigoni per la fattiva collaborazione alla realizzazione dell’evento.