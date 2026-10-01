Arona Città Teatro: le rassegne per tutte le età

Arona Città Teatro torna a parlare alla città attraverso le rassegne più amate: quella dedicata ai nativi teatrali e alle loro famiglie, e quella Rossa per il pubblico adulto. Per i più piccoli, la Rassegna Nativi, parte il 7 novembre con “Voci” di Claudio Milani.

I dettagli

“Il sabato pomeriggio è diventato una festa dove le famiglie vengono a teatro, dove i bambini si organizzano con i loro amici. L’attesa, poi lo spettacolo, poi l’incontro con gli attori, intorno al palco. E’ una gioia sia il pubblico sia gli organizzatori – dice il presidente di Act, Luca Petruzzelli – e speriamo che anche per questa edizione si torni a registrare il tutto esaurito in ogni data”.

Per la Rassegna Rossa, il sipario si alza il 24 ottobre.

“Per la prima volta sul palco, abbiamo nomi noti della scena italiana (Elio Germano in VR e Violante Placido sul palco) a impreziosire una proposta di qualità – commenta Petruzzelli – e lo spettacolo di Germano vede una doppia replica, alle 16.30 e alle 21, perché i posti sono solo 80 per turno e vogliamo ampliare le possibilità di fruizione”.

Le maggiori novità della rassegna riguardano proprio l’aspetto organizzativo: Act vuole rendere l’incontro con il teatro un’esperienza sempre più significativa e piacevole.

L’abbonamento ai cinque spettacoli delle ore 21:00 da 85 euro, garantisce un posto numerato e riservato per tutta la stagione e nelle prime file del teatro San Carlo.

Non solo, uno spettacolo è offerto da Act.

“L’obiettivo – continua Petruzzelli – è quello di fidelizzare il pubblico e nello stesso tempo di premiare i nostri abbonati con qualche comodità esclusiva”.

Un’opportunità, quella dell’abbonamento, che si rivela particolarmente importante per Segnale d’allarme – La mia battaglia VR, spettacolo per il quale i posti disponibili saranno limitati: chi sceglierà l’abbonamento avrà il proprio posto garantito.

Gli abbonamenti saranno in vendita alla libreria Feltrinelli sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9,00 alle 19,30. A partire da lunedì 5 ottobre sarà inoltre possibile acquistarli online su Ciaotickets.

I biglietti dei singoli spettacoli saranno disponibili in prevendita da lunedì 12 ottobre sia nelle librerie Feltrinelli Point e Mondadori Bookstore sia online su Ciaotickets.

Oltre alle due rassegne per il pubblico, parte anche quella dedicata alle Scuole: “Spesso sono le insegnanti a portare i bambini e i ragazzi a teatro per la loro prima volta – precisa Petruzzelli – e noi offriamo un catalogo di proposte professionali pensate per le differenti fasce d’età. Chi incontra il teatro nel modo giusto non lo lascia più. E perché nessuno rinunci e rimanga in aula per difficoltà logistiche o economiche, Act offre la possibilità del trasporto a prezzi calmierati grazie al sostegno di sponsor visionari, prima tra tutti Borgo Agnello spa.