Andrea Vitali ospite in biblioteca a Castelletto

La Biblioteca di Castelletto sopra Ticino è lieta di annunciare un incontro imperdibile con il grande scrittore Andrea Vitali, che si terrà sabato 25 gennaio alle ore 18.00 presso la sua sede.

Vitali a Castelletto

L'autore, in dialogo con la scrittrice Sara Magnoli, presenterà il suo ultimo romanzo "Il sistema vivacchia" edito da Garzanti a ottobre 2024, che vede per protagonista ancora una volta il giovane maresciallo calabrese Ernesto Maccadò, uno tra i personaggi più amati di Vitali. Proprio a Maccadò infatti, trasferito dalla Calabria al lago di Como insieme alla moglie Maristella , saranno dedicate le prime quattro puntate di una nuova fiction Rai che debutterà in prima serata il prossimo autunno.

Anche questo nuovo romanzo, come tutti quelli di Vitali, è ambientato nel piccolo paesino di Bellano, sul lago di Como, dove l'autore è nato e vive da sempre e nel quale per anni ha esercitato la professione di medico di famiglia. Dal suo ambulatorio medico, punto di osservazione privilegiato, Vitali ha tratto infiniti spunti per le sue storie di paese: raccogliendo confidenze, curiosità e chiacchiere dei concittadini, ha dato vita a un piccolo microcosmo di provincia, rendendo la cittadina di Bellano nota al grande pubblico.

In questa vicenda, ambientata come sempre negli anni Trenta, vediamo il Maccadò impegnato con il caso di un furto di carbone ad opera di Graziato Ciancicati, un autista di corriere iscritto al fascio, colto in flagranza di reato e condotto al Comando dei Carabinieri al suo cospetto. A fare di tutto affinché cadano le accuse contro il Ciancicati é il cognato dell'uomo, tal Caio Scafandro, fervente sostenitore del Partito, impegnato ad evitare in ogni modo che la sezione locale venga travolta dallo scandalo.

Il maresciallo è alle prese anche con le proprie diffidenze nei confronti delle innovazioni tecnologiche: la moglie Maristella desidererebbe tanto una radio nuova, che l'appuntato Misfatti possiede già, ma lui non sa decidersi ad acquistarla.

L'evento, che rappresenta un’opportunità unica di interagire direttamente con l’autore, porre domande e approfondire i temi trattati nel romanzo, fa parte del nuovo ciclo di incontri "Libri tra le sponde", organizzato dalla libreria Ubik di Sesto Calende, che vede la collaborazione tra i comuni di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino.

Al termine dell'incontro sarà possibile acquistare una copia del libro e Vitali sarà disponibile per il firmacopie.

L'ingresso è gratuito ma garantito solo su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando alla biblioteca o inviando una mail.