Alice Basso in biblioteca ad Arona sabato 8

Sabato 8 febbraio alle ore 10.30 presso la Biblioteca di Arona Alice Basso incontrerà i suoi lettori per presentare l'ultimo libro: Le ventisette sveglie di Atena Ferraris.

L'incontro

Dopo averci fatto sognare con le avventure di Vani Sarca e Anita Bo, Alice Basso torna dai suoi lettori con una nuova protagonista: diversa, ma che assomiglia un po’ a ognuno di noi. Perché siamo pieni di fragilità, ma anche di una forza che non sappiamo di avere. E Atena è qui per dimostrarcelo.

ALICE BASSO, apprezzata autrice, con Garzanti ha pubblicato le avventure della ghostwriter Vani Sarca: L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome (2015), Scrivere è un mestiere pericoloso (2016), Non ditelo allo scrittore (2017), La scrittrice del mistero (2018) e Un caso speciale per la ghostwriter (2019). Con Il morso della vipera (2020), Il grido della rosa (2021) e Una stella senza luce (2022) ha inaugurato una nuova serie ambientata nell’Italia degli anni Trenta.

Le ventisette sveglie di Atena Ferraris è il suo ultimissimo romanzo pubblicato da pochi giorni.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: “La cultura è fatta di incontri, di parole che diventano spunti di crescita e di condivisione e l'appuntamento con Alice Basso è un’occasione speciale per tutti gli amanti della lettura e per chi ama immergersi in storie capaci di emozionare e far riflettere. Con il suo stile unico e le sue protagoniste così vivide e autentiche, Alice Basso ha conquistato migliaia di lettori, e siamo felici di accoglierla ad Arona

per la presentazione del suo nuovo romanzo, certa che arricchirà il nostro patrimonio di storie e di emozioni”.