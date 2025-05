Al via il XIX Festival organistico internazionale di Arona

Sabato 31 maggio inizierà la nuova edizione del Festival organistico internazionale di Arona.

I dettagli

L'organo Bardelli-Dell'Orto-Lanzini della collegiata festeggia il 40° anniversario dalla sua costruzione e siamo felici di presentare un calendario ricco di grandi interpreti e di tanta buona musica

Con un concerto dell'organista Sudcoreana Hijoo Moon, attualmente organista e direttrice per le attività musicali in Norvegia pressso la Artic Cathedral di Tromsø (la cattedrale più a nord del mondo, a oltre 350 Km a nord del Circolo polare artico), si aprirà sabato 31 maggio alle ore 21.00 presso la collegiata di Santa Maria la nuova edizione del Festival organistico internazionale di Arona.

Hijoo Moon vive in Norvegia dal 1994: Ha studiato musica da chiesa, direzione, clavicembalo, organo, pianoforte e teologia presso l’Università Teologica di Seoul. Ha poi studiato organo e improvvisazione organistica con il Prof. Zsigmond Szathmáry presso Staatliche Hochschule für Musik di Friburgo in Bresgovia (Master diploma) e poi presso la Staatliche Hogeschool voor de Kunsten di Utrecht (diploma da solista).

Ha tenuto il suo debutto nel 1995 presso lo Sesong Center for the Performing Arts di Seoul e si è aggiudicata molti riconoscimenti in competizioni internazionali quali l’ Internationale Johann-Sebastian-Bach Wettbewerb di Lipsia e il Calgary International Organ Festival & Competition (Canada).

Ha ricevuto il riconoscimento come artista di valore dalla municipalità Tromsø nel 2013 e dal Consiglio per la Cultura della Norvegia nel 2014.

Quella che si sta per aprire sarà un'edizione ricca di novità!

Ogni serata sarà caratterizzata dalla lettura di un canto tratto dall'Inferno dantesco.

Lettrice di ogni canto sarà Maria Teresa Meardi e in occasione di questo primo appuntamento sarà letto il primo canto della Divina Commedia, dedicato alla selva oscura.

Nuovi contenuti saranno disponibili inquadrando i codici QR che rimanderanno oltre che al programma del concerto e al curriculum dell'artista a una guida musicologica molto più approfondita redatta da Marino Mora e al testo del canto letto in serata, per seguire Dante e la bellezza della Commedia passo a passo.

Al seguente link è già possibile consultare il materiale interattivo per il primo concerto:

https://www.sonataorgani.it/contenuti_extra/contenuti-extra-2025-festival-31-maggio-1/