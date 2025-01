Al teatro San Carlo di Arona “L’omino della pioggia”

Sabato 11 Gennaio 2025 - ore 17, prezzo 8€

"L'omino della pioggia"

Aronacittàteatro presenta la nuova rassegna per i Nativi Teatrali: “crescere con il teatro” pensata per i bambini dai 3 anni, curata dalla direttrice artistica Raffaella Chillè. La stagione è organizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Il sipario si alzerà per quattro volte al teatro San Carlo in via Don Minzoni 17, e per il quinto spettacolo al Clapannone in via Fratelli Bandiera 17 sempre ad Arona, sempre di sabato alle 17.

sabato 11 gennaio 2025 – ore 17.00, Sala Polivalente San Carlo

L’omino della pioggia. Una notte tra acqua, bolle e sapone – dai 3 anni

Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi moltissime bolle di sapone.

Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo. Intanto la pioggia non smette di cadere. E tra poco scenderà pure la neve. Ecciù!

Compagnia: Michele Cafaggi BubbleTheatre

Prossimi appuntamenti

sabato 8 febbraio 2025 – ore 17.00 – I musicanti di Brema – dai 4 anni

sabato 15 febbraio 2025 – ore 17.00 al Clapannone – SPOT – da 1 a 5 anni

Biglietteria

Online: www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro

Prevendita: La Feltrinelli point e Mondadori Bookstore ad Arona – Diritto di prevendita 10% del costo del biglietto (soglia minima € 1,00)

Acquisto biglietti in teatro il pomeriggio dello spettacolo

Intero adulti e bambini: biglietto € 8,00

Ridotto gruppi di amici o famiglie di almeno 4 persone, carta socio Nova Coop (massimo 2 biglietti): biglietto € 6,00

Informazioni: segreteria@aronacittateatro.it