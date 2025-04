Agli incontri del "Premio Lesa": si è parlato del libro "Investire in parole povere"

Sabato scorso, nell'ambito degli incontri del "Premio LEsa", è stata la volta di Gabriella Aminata autrice del libro "Investire in parole povere" in un brillante dialogo con Nicoletta Sipos in cui si è parlato di come avvicinare le donne all'indipendenza economica con semplici nozioni di finanza comportamentale.

I dettagli

Ami è una professionista del settore bancario, che in carriera ha ricoperto diversi ruoli manageriali e che ama definirsi "...come una bancaria prestata ai social, con la missione di aiutare le donne a rendersi indipendenti e fornire loro consapevolezza finanziaria per gestire la propria economia personale con serenità!". Meglio conosciuta sul web come @pecuniami, da diversi anni ha deciso di impegnarsi sui social nel divulgare nozioni e informazioni utili alle donne ad avvicinarsi al mondo dei soldi, avendo constatato con la propria professione, che spesso sono le donne stesse che tendono a non trattare in prima persona questi argomenti, specie le più giovani. E così è nato il grande successo che sta sempre più ottenendo la pagina www.pecuniami.it da lei curata.