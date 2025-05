Ad Arona la mostra itinerante “Osvaldo Cavandoli-Lo stile dell'essenziale" e contest per le scuole

La mostra “Osvaldo Cavandoli – Lo stile dell’essenziale”, dedicata alla straordinaria opera dell’artista milanese celebre per il personaggio de “La Linea” e per le animazioni in stop motion sarà ospitata nella Biblioteca Civica sen. avv. Carlo Torelli di Arona a partire dal 22 fino al 31 maggio 2025.

I dettagli

La mostra è gratuita e aperta al pubblico negli orari di apertura delle Biblioteche. “Osvaldo Cavandoli – Lo stile dell’essenziale” è infatti, allo stesso tempo, omaggio e retrospettiva dedicata alla figura di Osvaldo Cavandoli e alla sua innovativa arte illustrativa, di comunicazione pubblicitaria. Cavandoli è pioniere riconosciuto in tutto il mondo nell’ambito dell’animazione italiana in stop motion e disegnata.

L’esposizione consiste in 12 pannelli grafici, suddivisi in 5 capitoli che raccolgono fotografie e riproduzioni di disegni dell’artista.

Un esclusivo video con i cartoni animati de La Linea e i corti animati di Pupilandia realizzati in stop motion accompagna la mostra con il “dietro le quinte” dei processi creativi raccontati dallo stesso Cavandoli. Immagini e disegni sono concessi dallo Studio CineCavandoli di Milano.

Questo progetto nasce dalla collaborazione con Bruno Testa, fumettista e CavaAmbasciatore, ovvero persona insignita del compito di “promuovere e raccontare con passione la storia e le opere” del grande Osvaldo Cavandoli.

Le scuole

Sarà proprio il CavaAmbasciatore Bruno Testa il 24 maggio dalle ore 9.30 a illustrare ai ragazzi delle scuole aronesi, dalla classe quarta della primaria alla classe terza della secondaria di primo grado, i pannelli della mostra e a spiegare le origini dell’animazione e a guidarli nel contest volto a realizzare un disegno per la maglietta dell’istituto Comprensivo Giovanni XIII. L’iniziativa viene svolta in collaborazione con l’istituto Comprensivo, l’associazione GenerAzioni e il Centro Famiglia del Comune di Arona.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: "La nostra Biblioteca Civica continua a essere un punto di riferimento culturale vivo e dinamico, capace di parlare ai cittadini di tutte le età. In particolare, questa mostra su Osvaldo Cavandoli rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani al mondo dell’illustrazione, dell’animazione e della creatività italiana. L’interazione con le scuole cittadine è per noi un valore fondamentale: crediamo in una cultura che si costruisce attraverso l’esperienza, la curiosità e il dialogo diretto. Ringrazio l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e tutti i partner coinvolti per la collaborazione e l'entusiasmo con cui hanno accolto il progetto. Sarà emozionante vedere i ragazzi confrontarsi con l’eredità artistica di Cavandoli e reinterpretarla con il loro sguardo fresco e originale. È anche attraverso iniziative come questa che la biblioteca si apre, si rinnova e diventa sempre più parte integrante del percorso formativo dei nostri studenti.”

A corredo della mostra è stato realizzato un catalogo a cura della casa editrice trecatese Edizioni Astragalo, che contiene testi introduttivi sull’opera di Osvaldo Cavandoli, le immagini della mostra e un invito a visitare lo Studio CineCavandoli a Milano. Nella parte finale della pubblicazione, una proposta di laboratorio rivolta ad insegnanti e studenti per realizzare “il tuo primo studio di animazione” e creare la “tua prima animazione”.

Copie gratuite del catalogo saranno distribuite in occasione delle visite guidate.