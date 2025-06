Ad Arona 3.200 persone per il concerto di Mogol

Ad Arona il concerto di Mogol e di Giancarlo Carroccia ha raccolto oltre 3.200 persone secondo le stime del Comune. Successo per l'esibizione al pratone di Punta Vevera.

Successo per Mogol ad Arona

Il comunicato rilasciato dalla portavoce del sindaco e della giunta aronese testimonia il grande successo di pubblico ottenuto dal concerto di Mogol e Carroccia ieri sera, 20 giugno, a Punta Vevera. " La serata al Pratone del Vevera di Arona - scrivono dal Comune - è stata un evento straordinario, con 3.200 persone che si sono riunite per vivere un'esperienza unica e indimenticabile, con Mogol e Gianmarco Carroccia. Lo spettacolo, intitolato "Emozioni - Un viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol", ha ripercorso i capolavori della musica italiana, con arrangiamenti di Marco Cataldi che hanno datato il ritmo della serata. Il concerto narrato ha favorito le emozioni e il trasporto del pubblico con le parole e le melodie che hanno segnato intere generazioni. L'atmosfera unica tra voce, ricordi e poesia, accompagnata dallo splendido scenario del lago, ha reso la serata ancora più speciale ed emozionante".

Un evento fortemente voluto dal Comune

Il concerto è stato promosso dal Comune insieme alla Pro loco, all'Ascom e alla Croce rossa di Arona-Lesa. Ad anticipare il concerto, il podcast con Mogol e il giornalista Gianmaurizio Foderaro e il consigliere comunale e musicista Andrea Arrigoni che ha aggiunto un ulteriore momento di incontro e condivisione tra un giovane e un "meno" giovane, insieme al pubblico.

Tutti in piedi per la Canzone del Sole

"Il Comune di Arona - proseguono dall'Amministrazione - ringrazia Mogol, Giancarlo Carroccia, tutto il team e gli sponsor per aver reso possibile questo evento indescrivibile. La serata sarà sicuramente ricordata come una delle più emozionanti e toccanti nella storia della

città. Il concerto si è concluso con un trionfale finale, quando Mogol e Gianmarco Carroccia hanno interpretato la celebre "La Canzone del Sole", con tutto il pubblico in piedi che ha cantato insieme agli artisti, in un momento di emozione e gioia pura. La standing ovation ha suggellato una serata indimenticabile, che resterà nel cuore di tutti gli spettatori presenti".