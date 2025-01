Act SpettAttori ad Arona: "Frida. Una bomba avvolta in nastri di seta"

Sabato 18 gennaio alle 21 al Teatro San Carlo di via Don Minzoni 17 ad Arona: "Frida. Una bomba avvolta in nastri di seta".

Lo spettacolo

<Frida. Una bomba avvolta in nastri di seta> è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 18 alle 21 al Teatro San Carlo per la rassegna Act SpettAttori.

Frida Kahlo viene raccontata attraverso la trasposizione teatrale di alcune delle sue opere più evocative delle sue emozioni, pensiero e vita. Frida è stata un limpido esempio della forza delle donne, icona di emancipazione e affermazione. Lo spettacolo rivela la vita della rivoluzionaria pittrice messicana attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative.

Le sue parole sono state una eco dirompente, segno tangibile di una forza che ha superato ogni dolore fisico e spirituale con il suo sovversivo, inesauribile e esplosivo amore per la vita.

Un testo tratto da diversi scritti e ricerche su Frida Kahlo e da una attenta analisi delle emozioni e pensieri sottesi nelle sue opere, il tutto reso nella forma di un racconto teatrale. Un monologo che va oltre alla dimensione del monologo ma che diventa opera pittorica in scena, grazie alle scenografie realizzate da Luca Altamura e Paola Muccio, i costumi di Laura Consolini ed il trucco di Anna Penazzo, ispirate alle tele della Kahlo. Il tutto è avvalorato da musiche messicane originali dell’epoca frutto della consulenza musicale di Pablo Sartori e rese dal vivo in scena da Antonio Canteri e Claudio Manzini.

Sul testo di Laura Murari si innestano le musiche dal vivo che accompagnano la storia di una donna, in forma di trasposizione in racconto di alcune delle opere pittoriche più evocative del pensiero di Frida Kahlo, dense di emozioni, pensiero, sofferenza e vita a forti tinte.

Lo spettacolo intende sottolineare che Frida è stata un limpido esempio della forza delle donne, icona di emancipazione e affermazione. Il monologo vuole essere non solo un ritratto, ma lo spaccato di una rivoluzione artistica e femminile per rivelare della pittrice «la forza dirompente che ha superato ogni dolore fisico e spirituale con il suo sovversivo, inesauribile e esplosivo amore per la vita».

Il monologo è frutto di a curato studio dei diversi scritti e ricerche su Frida Kahlo e prende vita da una attenta analisi delle emozioni e pensieri sottesi nelle sue opere, il tutto reso nella forma di un racconto teatrale.