A Castelletto una escape room per ragazzi dai 10 anni in su

In programma a Castelletto a fine mese una escape room pensata appositamente per i ragazzi dai 10 anni in su. Ecco i dettagli dell’evento pensato per Halloween.

Escape room sul tema di Dracula

La biblioteca di Castelletto Sopra Ticino propone, in occasione della serata di Halloween, l’iniziativa “In fuga da Dracula”, un’escape room

letteraria ispirata al celebre romanzo di Bram Stoker. L’attività, rivolta a ragazze e ragazzi a partire dai 10 anni di età, condurrà i partecipanti in un percorso interattivo tra lettura, gioco e interpretazione della durata di circa 2 ore. Attraverso enigmi, indovinelli e la messa in scena di alcuni estratti del testo originale, le squadre dovranno collaborare per aiutare i personaggi dell’opera a sconfiggere il celebre vampiro e riuscire a “fuggire” dal suo castello. L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla letteratura in modo originale e coinvolgente, unendo il piacere della lettura alla dimensione partecipativa del gioco di gruppo. Per l’occasione, i partecipanti sono invitati a presentarsi in travestimento a tema. L’assistenza e la sorveglianza saranno garantite esclusivamente per la durata dell’attività.

L’associazione Oblò – Liberi Dentro

L’evento è a cura dell’associazione “Oblò – Liberi Dentro”, realtà culturale nata a Busto Arsizio nel 2016 per iniziativa dell’attrice e regista Elisa Carnelli. L’associazione opera come ente di terzo settore impegnato nella promozione del teatro e delle arti espressive come strumenti di crescita personale, inclusione e benessere comunitario. Fin dalla sua nascita, Oblò si è distinta per il suo impegno sociale: ha infatti costruito un ponte tra “dentro” e “fuori” il carcere, utilizzando il linguaggio teatrale per valorizzare la persona al di là del reato e per favorire percorsi di reintegrazione sociale.

