19° Festival Organistico Internazionale ad Arona: al via dal 31 maggio

L’Associazione Culturale “Sonata Organi” è felice di presentare il calendario di concerti ed eventi che a partire dal 31 maggio daranno via ad una stagione ricca di musica e di appuntamenti.

I dettagli

In particolare, saranno quattro le date dei concerti che si terranno presso la collegiata di Santa Maria con ingresso libero ed inizio alle ore 21 legati al diciannovesimo festival organistico internazionale di Arona; sabato 31 maggio con l’organista sudcoreana Hijoo Moon, venerdì 6 giugno con il duo “Accademia Hermans” composto da Alessandra Montani al violoncello e Fabio Ciofini all’organo, venerdì 13 giugno con l’organista olandese Stephan van de Wijgert e venerdì 20 giugno con il duo organo-flauto traverso formato dai musicisti tedeschi Heinz-Peter e Barbara Kortmann.

Questa edizione - commenta Christian Tarabbia in qualità di direttore artistico di Sonata Organi – sarà ricca di significato e di novità, che ci auguriamo possano attrarre ad assistere alle nostre iniziative un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Per prima cosa quest’anno ricorrerà il quarantesimo anniversario della costruzione dell’organo della collegiata aronese, uno strumento che ha lasciato un solco profondo nella storia dell’organaria italiana, che ha permesso di far conoscere Arona in tutto il mondo e che in tutti questi anni è stato protagonista delle esibizioni dei più importanti organisti a livello mondiale. Per festeggiare al meglio questo meraviglioso strumento musicale abbiamo pensato per ben due dei quattro appuntamenti di farlo dialogare con altri strumenti.

La grande novità del 2025 sarà l’inizio di un percorso triennale che vedrà la commistione di musica e letteratura, dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Tutta questa annualità sarà strettamente connessa al tema dell’Inferno: durante i concerti del festival di Arona, saranno letti da Maria Teresa Meardi quattro canti dell’inferno dantesco che hanno segnato la storia di questo capolavoro e della letteratura di ogni tempo.

Il tema dell’Inferno non si esaurirà nella sola lettura dei canti, ma sarà il filo conduttore anche dei successivi appuntamenti di “Oltre il Festival”. Visto il successo ottenuto lo scorso anno, anche per questa edizione abbiamo pensato di postporre al festival organistico una serie di eventi che coinvolgeranno luoghi meno conosciuti o solitamente chiusi al pubblico e che vedranno varie materie e tipologie artistiche coesistere.

I concerti del festival organistico, infine, vedranno una sempre maggiore interattività con il pubblico, grazie a un rinnovato e potenziato sistema di videoproiezione e alla possibilità tramite l’inquadramento attraverso il proprio smartphone di vari QR code che approfondiranno i contenuti delle varie iniziative con le sempre più dettagliate guide musicologiche all’ascolto redatte da Marino Mora e vari altri contenuti per vivere un’esperienza sempre più completa e coinvolgente.

Ricordiamo e raccomandiamo per ricevere costanti aggiornamenti di consultare il sito internet www.sonataorgani.it dove è possibile anche scaricare il libretto generale in formato PDF, e di seguire gli account “Associazione Sonata Organi” su Instagram e Facebook.

Sonata Organi desidera ringraziare gli sponsor e i collaboratori che hanno patrocinato, finanziato e aiutato a realizzare la nuova edizione del festival organistico internazionale di Arona:

Comune di Arona, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione Comunità del Novarese ente filantropico, Paolo Astori Srl, F.lli Pettinaroli SPA, Vector SPA, Altea Federation, Edil Iamundo, Rossi onoranze funebri, Sipe Impianti, Zenith Assicurazioni, Strobino, Parrocchia di Arona, Rotary Club Borgomanero-Arona, Diocesi di Novara, Bottega organara Dell'Orto e Lanzini, Reimmagina, Aronanelweb, associazione bachiana italiana JSBach.it, associazione Amici del Centro Storico di Arona.

Gli appuntamenti e gli interpreti del 19° Festival organistico internazionale di Arona

Sabato 31 maggio, ore 21.00

primo concerto con l’organista sudcoreana Hijoo Moon, attualmente titolare in Norvegia presso l’Artic Cathedral nella città di Tromsø, la cattedrale più a Nord del mondo, sopra al Circolo polare artico.

In questo appuntamento sarà letto il Canto primo dell’Inferno: La selva oscura