Violento frontale sulla strada di Paruzzaro: feriti i due conducenti

Violento frontale quest’oggi, alle 12.20, sulla strada di Paruzzaro, in via Borgomanero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Scontro frontale sulla strada di Paruzzaro

I vigili del fuoco del comando di Arona sono intervenuti quest’oggi per un violento scontro frontale tra due autovetture che viaggiavano lungo via Borgomanero, a Paruzzaro. I conducenti delle due auto sono rimasti feriti nello scontro e sono stati trasportati per i soccorsi all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero.

Sul posto anche personale Anas

Per le operazioni di messa in sicurezza sono intervenuti anche i carabinieri del Comando di Arona, che hanno dovuto chiudere temporaneamente la strada per i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sono intervenuti anche gli uomini dell’Anas per il ripristino post incidente.